Без строительных пирамид: ГД обсудит прозрачность и новый фонд дольщиков

Москва, , 00:03 — REGNUM Сегодня, 19 июля, Госдума на пленарном заседании планирует принять во втором чтении законопроект, который регламентирует работу компенсационного фонда для граждан-участников долевого строительства, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков, сообщает ИА REGNUM.

Правительственный законопроект Госдума приняла в первом чтении в июне с оговоркой, что документ будет серьезно доработан ко второму чтению. Первоначально правительство предлагало изменить работу государственного компенсационного фонда долевого строительства, который был создан 1 января 2017 года по поручению президента РФ. Задача такого фонда — возмещать убытки участникам долевого строительства, которые оказались обманутыми.

При этом авторы законопроекта предполагали, что размер взносов должен определять сам фонд по методике, которую разработает правительство. Однако документ не уточняет, как именно будет выглядеть эта методика. Кроме того, отмечали депутаты, законопроект никак не регулировал вопрос недостатка средств в фонде и не гарантировал права и интересы дольщиков.

Ко второму чтению профильный комитет по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям существенно переработал документ. Если инициатива будет принята, то в российском законодательстве появится новый закон, полностью посвященный работе компенсационного фонда дольщиков.

Отказ от вариативности

В ходе работы над документом профильный комитет исправил норму, вызвавшую критику большинства депутатов. Так, комитет отказался от первоначальной идеи правительства позволить фонду самому устанавливать размер ставки для отчислений и зафиксировал показатель.

«Мы пришли к соглашению и прописали в законопроекте, что это будет 1,2% (от согласованной сторонами цены каждого договора участия в долевом строительстве). Мы исключили вопросы и возможность вариативного подхода по определению цены для каждого застройщика. Это будет плоская шкала», — объяснил в ходе заседания глава профильного комитета по собственности Николай Николаев («Единая Россия»).

При этом величина взноса может изменяться только один раз в год по результатам актуарного оценивания деятельности фонда. Для этого Госдуме будет необходимо принять соответствующий закон. Такое изменение позволит установить прозрачный механизм определения размера обязательных отчислений, уверен Николаев.

Одна компания — одно разрешение

Одним из наиболее важных изменений документа ко второму чтению стало требование «одна компания — одно разрешение». Согласно нововведению, заниматься стройкой теперь будут проектные компании. Их единственным видом деятельности может быть только жилищное строительство. Причем одна такая компания не сможет строить несколько объектов одновременно.

«Это сделано для того, чтобы избежать создания пирамиды, когда застройщики собирают деньги для достройки следующего дома. На одну компанию, на один проект выдается одно разрешение на строительство», — объяснил журналистам глава профильного комитета Николай Николаев.

Таким образом, под каждый новый жилой комплекс застройщикам придется создавать отдельную проектную компанию. Кроме того, каждая стройка жилого дома получит обязательное банковское сопровождение. Застройщик будет обязан открыть в уполномоченном банке счет, через который будут осуществляться все расчеты по ведению строительства. Такой счет также может быть только один. На нем в течение всего срока строительства должны находиться собственные средства компании — не менее 10% от планируемой стоимости проекта.

Информационная система долевого строительства

Законопроект также предполагает создание единой информационной системы жилищного строительства, в которой в открытом доступе будет отображаться информация обо всех не введенных в эксплуатацию объектах долевого строительства. Предложение о создании такого ресурса прозвучало на парламентских слушаниях по вопросу обманутых дольщиков, которые прошли в Госдуме 3 июля. По словам Николаева, в эту систему будет внесена информация о всех строящихся домах и застройщиках, которым необходима помощь компенсационного фонда. По расчетам депутата, ресурс должен заработать не позднее 1 января 2018 года.

Новый статус фонда

Сама организационно-правовая форма компенсационного фонда также будет изменена. Вместо некоммерческой организации фонд будет преобразован в публично-правовую компанию.

«Это будет не фонд, а публично-правовая компания, которая учреждается Российской Федерацией. Она будет преобразована и создана из правительственного фонда в течение трех месяцев со дня принятия закона», — рассказал глава профильного комитета Госдумы Николай Николаев.

Новый статус фонда позволит применять к нему требования по раскрытию информации, а также проводить в отношении организации проверки.

«Формат публично-правовой компании снимает массу вопросов. Это автоматически означает, что будет устанавливаться требование к раскрытию информацию о деятельности фонда, установление требований к порядку проверки такой деятельности, в том числе аудит отчетности, требований к системе внутреннего контроля, к распределению полномочий органов управления, порядку совершения сделок с заинтересованностью», — объяснил Николаев.

Таким образом, фонд будет подпадать под законодательство о закупках, и за его расходами можно будет следить. Контролировать деятельность фонда будет Счетная палата.

Высшим органом управления фонда будет наблюдательный совет из 9 человек, которых назначает правительство на 3 года. В состав наблюдательного совета в обязательном порядке должны будут войти два представителя парламента — по одному от каждой палаты.

Конкурсный отбор

Законопроект также вводит норму, обязывающую застройщика, претендующего на получение средств из фонда, участвовать в конкурсе.

«Четко закрепляются условия для получения застройщиком средств компенсационного фонда. Во-первых, самостоятельное принятие дольщиками решения о выборе между получением возмещения и возможностью достроить проблемный объект за счет средств компенсационного фонда. Во-вторых, соблюдение требований к предельному размеру средств, которые может быть направлен на такие цели», — пояснил глава профильного комитета Госдумы Николай Николаев.

Банкротство

Инициатива также предлагает усовершенствовать процедуру банкротства застройщиков. Так, теперь будет запрещено без суда принимать решение о приостановлении деятельности застройщика по привлечению средств участников долевого строительства.

«Мы включили сюда нормы, когда происходит аккредитация арбитражных управляющих в Агентстве ипотечного жилищного кредитования и фонде. Это означает одно: появились квалификационные требования к арбитражным управляющим, и это как раз может обеспечить правильный и профессиональный подход к рассмотрению всех дел о банкротстве застройщиков», — заявил глава профильного комитета Госдумы Николай Николаев.

Между тем депутат напомнил, что закон не будет иметь обратной силы и не коснется тех участников долевого строительства, которые уже пострадали от действий недобросовестных застройщиков. Как предположил в ходе парламентских слушаний 3 июля спикер Госдумы Вячеслав Володин, для решения их вопроса может быть принята другая законодательная инициатива.