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Кудрин призвал участников «Территории смыслов» оптимизировать государство

Экономика

Одним из ключевых вызовов для экономики России является риск технологического отставания. По словам председателя совета Центра стратегических разработок Алексея Кудрина, это может случиться уже в ближайшие 10 – 15 лет

Кудрин призвал участников «Территории смыслов» оптимизировать государство
Иллюстрация: Территориясмыслов.рф
Алексей Кудрин

Дворики, Владимирская область, 18 июля 2017, 21:00 — REGNUM  Создание новой модели технологического развития страны — реальный ответ на вызов риска технологического отставания России, считает председатель совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин.

«Эффективность и количество функций, которое взвалило на себя государство, не соответствует вызовам современной экономики. Нам нужно оптимизировать государство, сделать его более эффективным. Главный вызов, с которым столкнётся Россия в ближайшие годы — потеря статуса технологической державы. Если это произойдёт, то мы будем расти медленнее, чем остальной мир. Ответить на это необходимо созданием своей модели технологического развития», — заявил глава ЦСР на встрече с участниками Всероссийского молодёжного образовательного форума «Территория смыслов на Клязьме» во вторник, 18 июля.

Ключевыми приоритетами развития, по мнению Алексея Кудрина, являются «современное государство, технологическое развитие и человеческий капитал».

Рост расходов бюджетной системы на образование и здравоохранение, по словам Кудрина, повлечёт за собой улучшение качества человеческого капитала.

Среди целей, обозначенных в Стратегии ЦСР, Алексей Кудрин выделил снижение к 2024 году числа контрольных функций государства на федеральном уровне в два раза, снижение в 1,3 раза доли государства в экономике, увеличение доли малого и среднего бизнеса с 20% до 30% ВВП, а также увеличение с 2% до 4% доли граждан, планирующих открыть свой бизнес в течение трёх лет.

Участникам «Территории смыслов» председателя совета ЦСР порекомендовал учиться не знаниям в одной определённой области, а овладевать навыками быстрой работы с большими данными и умением оперативно анализировать их.

Отвечая на вопрос одного из участников форума о наиболее эффективных методах борьбы с коррупцией в нашей стране, руководитель Центра стратегических разработок обратил внимание на системы работы с большими данными.

«В целом, коррупцию в нашей стране можно победить созданием новой системы госуправления, в которой особое внимание будет уделено работе с кадрами, в том числе при помощи контроля за работой каждого специалиста на основе технологии больших данных», — подчеркнул Алексей Кудрин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Всероссийский молодёжный образовательный форум «Территория смыслов на Клязьме» проходит во Владимирской области с 27 июня по 20 августа 2017 года. В этом году площадка примет 7 тематических смен. Участниками третьей образовательной смены стала 1000 молодых специалистов в сфере экономики и бизнеса.

Партнёрами третьей смены форума являются Центр стратегических разработок, ПАО «Сбербанк», ПАО «ВТБ» и национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики».

Организатором мероприятия является Федеральное агентство по делам молодежи.

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Всероссийский молодёжный форум «Территория смыслов»