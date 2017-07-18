СМИ: ЦБ не имел оснований на ввод временной администрации в банке «Югра»

Москва, , 20:15 — REGNUM Центральный банк РФ не имел реальных причин для ввода в банк «Югра» временной администрации в лице Агентства по страхованию вкладов (АСВ), сообщают «Известия». Напомним, что временное управление пришло в «Югру» 10 июля, проверка может продлиться до начала следующего года. Между тем, в распоряжении газеты оказалась справка уполномоченного Центробанка от 30.06.2017 о том, что дополнительное формирование резервов финучреждения его устойчивость не пошатнуло и не повлекло за собой основания для мероприятий по предотвращению банкротства банка. В этой справке говорилось и о том, что по результатам проверки оттока клиентских средств не зафиксировано, равно как и сомнительных операций и т.н. «тетрадочных вкладов».

Агрессивная политика ЦБ по отношению банка «Югра» обсуждалась не только финансовыми аналитиками, в частности, политиком и экономистом Михаилом Делягиным, утверждавшим, что проблемы с «Югрой» свидетельствуют о том, что банковский кризис набирает новую высоту; но и парламентариями. 14 июля депутаты Государственной думы РФ подготовили профильным комитетам поручение направить соответствующие запросы в Центробанк, АСВ и прокуратуру с просьбой разобраться в сложившейся непростой ситуации и выяснить, как в таком случае защищаются интересы вкладчиков и кредиторов. Информации о результатах инициативы парламентариев пока не поступало.