Дорогу под новгородским Демянском отремонтируют по поручению президента

Великий Новгород, , 19:12 — REGNUM Заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко поставил власти Новгородской области задачу привести в порядок 12 км дороги в Демянском районе области. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главного федерального инспектора по Новгородской области Вадима Непряхина, такое поручение было дано сегодня, 18 июля, в ходе приёма граждан по поручению президента Российской Федерации, который провёл в режиме видеоконференц-связи Кириенко.

С просьбой оказать содействие в ремонте участка автомобильной дороги Лычково-Кневицы к президенту России обратилась жительница посёлка Кневицы Демянского района. Вдоль дороги расположены пять населённых пунктов, в которых проживает 1200 человек. Часть дороги — грунтовая, часть заасфальтирована, но уже нуждается в ремонте. Капитально дорога не ремонтировалась с 1990-х годов, а после обильных дождей этого лета стала непроезжей.

Заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации поставил областной власти задачу привести в порядок все 12 км дороги. «Задача понятна, будем отрабатывать», — ответил заместитель губернатора Новгородской области Александр Дронов.

Руководству Новгородской области дано поручение доложить о завершении ремонта до 20 октября. Ход ремонта взят на контроль главным федеральным инспектором по Новгородской области Вадимом Непряхиным.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, руководство Новгородской области заявило о намерении, в первую очередь, отремонтировать опорную сеть автомобильных дорог региона, в которую включили 2390 км дорог с наиболее интенсивным движением, которые связывают между собой крупные населённые пункты. Эту сеть планируется привести в нормативное состояние за три года.

Всего протяженность автомобильных дорог Новгородской области составляет 14 849 км, около 70% которых находится в неудовлетворительном состоянии.