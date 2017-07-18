Инфляция в Мордовии по итогам июня составила 0,6%

Саранск, , 18:28 — REGNUM В Мордовии по итогам июня показатель инфляции составил 0,6%. С начала года потребительские цены на все товары и платные услуги в республике выросли на 0,9%, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Мордовиястата.

В течение месяца наиболее значительно увеличилась стоимость продовольственных товаров — на 1%, цены на услуги выросли на 0,6%, непродовольственные товары подорожали на 0,1%.

С начала года наиболее высокий темп роста цен зафиксирован в группе продовольственных товаров — он составил 1,1%. Значительно увеличились цены на услуги — на 1%. Непродовольственные товары с января подорожали на 0,7%.

Отметим, что по итогам марта и мая в республике была зафиксирована дефляция.

В течение года лидером роста цен в Мордовии также стали продовольственные товары, они подорожали на 4%, стоимость непродовольственных товаров выросла на 2,5%, услуг — на 1,3%.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, по оценкам Минфина РФ годовая инфляция в июле ожидается на уровне 4,3%. Однако по словам замглавы ведомства Владимира Колычева, к концу 2017 года экономике страны удастся выйти на целевой показатель инфляции в 4%.

«У нас просто сезонность сдвинулась в связи с погодными условиями. Та дефляция плодовоовощных, которая обычно бывает летом, чуть сдвинулась, но она также ожидается до конца года», — пояснил представитель Минфина.