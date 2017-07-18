Трассу «Таврида» в Крыму построят в срок

Севастополь, , 17:53 — REGNUM Федеральная трасса «Таврида» будет построена без отставания в графике. Об этом в Севастополе 18 июля заявил заместитель министра экономического развития России Сергей Назаров, передает корреспондент ИА REGNUM.

«По «Тавриде» нет опасений. Строительство началось. Буквально вчера мы были в Керчи — ведутся подготовительные работы по тому участку. Здесь (в Севастополе — прим. ИА REGNUM ) — в ближайшие две-три недели будет также заключен контракт с исполнителем. Весь комплекс работ по «Тавриде» — от Керчи до Севастополя сомнений не вызывает», — сказал Назаров.

Ранее власти Севастополя заявляли, что в 2017 году из федерального бюджета город получит 764 миллиона рублей на строительство севастопольского участка федеральной трассы «Таврида».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, четырехполосная автотрасса «Таврида» протяженностью более 260 км соединит Керчь с Симферополем и Севастополем.

Первый этап строительства автотрассы в двухполосном исполнении планируется завершить к концу 2018 г, второй — к концу 2020 г.

Предельная стоимость трассы «Таврида» составляет 138,9 млрд рублей. Строительство трассы находится под контролем президента РФ Владимира Путина.

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