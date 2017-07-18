В Ярославле нашли «крайнего» в скандале со счетами «ЯрОблЕИРЦ»

Ярославль, , 17:30 — REGNUM Виновным в ситуации с выставлением неверных квитанций «ЯрОблЕИРЦ» за водоснабжение и водоотведение жителям заволжского района Ярославля назвали прежнего платежного агента — ООО «РКЦ-Заволжье». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Ярославле жителям домов, обслуживаемых ООО «Управдом Заволжского района» «ЯрОблЕИРЦ» выставило счета не по фактическому потреблению, а по нормативу, что в большинстве случаев значительно превышает обычные платежи.

«Мы заключили договор с АО «Ярославльводоканал» и он должен был предоставить нам информацию о приборах учета пользователей услуг холодного водоснабжения и водоотведения. Но организация, которая занималась ранее облуживанием счетов — ООО «РКЦ-Заволжье» — отказалась предоставлять эти данные. Стала ссылаться, что номер счетчика и лицевого счета являются персональными данными, и они не могут их разглашать. Кроме этого они сообщили, что сбор и передача такой информации потребует дополнительных расходов», — сказала корреспонденту ИА REGNUM Любовь Новоселова.

Еще в конце мая в адрес ООО «РКЦ-Заволжье» от ОАО «Ярославльводоканал» поступило письмо, в котором сообщалось, что в срок до 30 мая 2017 года ООО «РКЦ-Заволжье» следовало предоставить информацию о пользователях приборов учета. Но те информацию не передали.

Избранный АО «Ярославский областной единый информационно-расчетный центр» формат компоновки сведений не мог быть автоматически заполнен при помощи программ учета, которыми располагает ООО «РКЦ-Заволжье» — программа «Квартплата». Вручную данную работу выполнить невозможно в силу ее значительного объема и необходимости привлечения многочисленного дополнительного персонала специалистов, работу которых нужно было оплачивать дополнительно, при том, что ОАО «Ярославльводоканал» согласие на это не давало. Кроме того, часть сведений, из числа запрошенных у ООО «РКЦ-Заволжье», в программе «Квартплата» в принципе отсутствовала.

В результате в отношении порядка 30 000 лицевых счетов расчеты были сделаны по нормативу, а не в соответствии с данными приборов учета.

«На наш официальный запрос ООО «РКЦ-Заволжье» отказалось предоставлять информацию о приборах учета пользователей услуг холодного водоснабжения и водоотведения. Мы не понимаем, какое было у «РКЦ-Заволжье» основание для отказа. Только после давления со стороны департамента городского хозяйства мэрии организация пообещала предоставить нам всю информацию до среды. После этого, мы сможем ее передать в «ЯрОблЕИРЦ», — сказал корреспонденту ИА REGNUM начальник абонентской службы «Ярославльводоканала» Вячеслав Невский.

«На состоявшемся совещании в ДГХ мэрии г. Ярославля в адрес ООО «РКЦ-Заволжье» было высказано требование о предоставлении сведений в ОАО «Ярославльводоканал», перечень которых был существенно снижен: данные о лицевых счетах, данные о номерах приборов учета, данные о сроках их поверки, а также информации о показаниях приборов учета», — сказали корреспонденту ИА REGNUM в АО «Управдом заволжского района».

Руководство ООО «РКЦ-Заволжье» не смогло прокомментировать сложившуюся ситуацию.

Всем жителям Ярославля, имеющим приборы учета холодной воды, однако получившим квитанции за июнь с начислениями по нормативу, будет сделан перерасчет, сказала генеральный директор АО «ЯрОблЕИРЦ» Любовь Новоселова. Если кто-то успел уже заплатить повышенную сумму, то в ближайшее время будет произведен перерасчет исходя из фактических показаний. Никаких штрафных санкций к тем, кто заплатит меньше, мэрия обещала не применять.

Первый заместитель директора департамента городского хозяйства мэрии Ярославля Наталья Шетнева сообщила, что заволжанам рекомендуют в этом месяце оплачивать квитанции, исходя из квитанций предыдущего месяца.

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