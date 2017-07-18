Глава Минсельхоза: качество импортного сухого молока будет проверено

Ставрополь, , 17:23 — REGNUM Минсельхоз РФ обеспокоен ростом импорта сухого молока из Ирана, а также других стран. Об этом глава ведомства Александр Ткачев сообщил на брифинге на Ставрополье.

Он заявил, что в Минсельхоз поступило письмо от Национального союза производителей молока («Союзмолоко»), в котором производители молочной продукции просят Александра Ткачева обратить внимание на проблему увеличения поставок сухого молока из Ирана.

Александр Ткачев отметил, что поставки сухого молока из Ирана выросли в пять раз, также поставками этой продкции занимаются Уругвай и Аргентина.

«Переживаем, чтобы эти поставки не обрушили наш рынок», — сказал Ткачев.

«Дам поручение Россельхозу, чтобы проверил на предмет качества. По объемам будем оценивать ситуацию и принимать решение», — сказал он.

В своем обращении представители «Союзмолока» говорят, что дешевая продукция из Ирана, Турции, Уругвая и Аргентины давит на внутренние цены, что отрицательно сказывается на рентабельности местных предприятий. Также российские производители обращают внимание, что в импортном молоке нарушены как органолептические, так и физико-химические (влажность, кислотность) характеристики.

Во время совещания глава Минсельхоза также подчеркнул, что в России молочная отрасль в числе отстающих. Пока 70% молочной продукции поставляется из Белоруссии и остальное из других стран.

«Мы должны напоить народ своим молоком», — обозначит перспективы Александр Ткачев. Он призвал аграриев развивать эту отрасль и пообещал, что она получит хорошую господдержкку.