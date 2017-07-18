У ЦБ не было оснований для ввода временной администрации в «Югре»: СМИ

Москва, , 17:08 — REGNUM У Центрального банка не было оснований для ввода временной администрации в банке «Югра», сообщает издание «Госновости». Газета «Известия» опубликовала справку уполномоченного Центрального банка России, согласно которой оснований для принятия мер по предотвращению банкротства финансовой организации нет. В документе также отмечалось, что свидетельств оттока клиентских средств в ходе проверок выявлено не было.

Между тем ИА «Прайм» сообщило о результатах проверки в «Югре» главной инспекции Центробанка, которая также не выявила в банке сомнительных данных бухучета и вкладов вне реестра обязательного страхования.

Как отмечают «Госновости», действия регулятора относительно «Югры» вызвали критику со стороны аналитиков рынка и депутатов Государственной думы РФ. Парламентарии намерены направить Центробанку запрос на предоставление информации о проводимых временной администрацией операциях в банке.

Эксперты выражают опасения касаемо последствий ухода с рынка одного из крупнейших банков России. По словам многих из них, это может нанести непоправимый ущерб экономике страны.