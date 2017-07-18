Арктические танкеры «прописались» в Воронежской области

Воронеж, , 16:52 — REGNUM Три арктических танкера ледового класса «Газпром нефти», спущенных на воду в начале года этого года, стали резидентами Воронежской области. Об этом сообщил «Коммерсантъ-Черноземье».

Как сообщается, арктические челночные танкеры ледового класса Arc7 «Штурман Скуратов», «Штурман Кошелев» и «Штурман Щербинин» были построены по заказу АО «Сбербанк лизинг» в рамках проекта ПАО «Газпром нефть» по разработке Новопортовского месторождения нефти и газа на полуострове Ямал. В августе-сентябре 2016 года в Воронеже были зарегистрированы три ООО с названиями, соответствующими названиям танкеров, в качестве основного вида деятельности каждой из компаний обозначен лизинг. 99% в этих юрлицах принадлежат «Сбербанк лизингу», а 1% — структуре этой же компании, ярославскому АО «Норд». Все три компании зарегистрированы по адресу Московский проспект, 4 — здесь расположен бизнес-центр.

По данным неназванного источника издания на региональном финансовом рынке, эти ООО в конце 2016 года заключили с ООО «Газпромнефть шиппинг» договоры 12-летнего выкупного лизинга на строящиеся танкеры, а затем этого заявили о праве на возмещение из федерального бюджета налога на добавленную стоимость почти на 2 млрд руб. Уже известно, что за первый квартал 2017-го компании получили около 500 млн рублей.

«Есть неблагоприятные последствия для федерального бюджета, но они являются разовыми. В следующие пять-шесть лет они могут быть компенсированы поступлениями НДС от лизинга этого имущества, а бюджет Воронежской области также получит от этих компаний дополнительные доходы по налогу на прибыль», — цитирует издание свой источник. По оценкам, за шесть лет регион может получить более 5 млрд рублей в виде НДС.

Как отмечает ИА REGNUM, еще в начале 2000-х в регионе была введены льготы по налогу на имущество для компаний, работающих в сфере авиализинга. Льгота адресовалась конкретной компании — ИФК. Однако в 2014 году нулевую налоговую ставку отменили. Вернули льготу в начале 2016 года, после того, как стало известно о возможном уходе ИФК в другой регион (называлась Ульяновская область), снизив налоговую ставку с 1,1 до 0,3%.

По данным, которые приводит «Коммерсантъ», именно лизинговые компании, занимающиеся авиатехникой, стали стали крупнейшим получателем льгот по налогу на имущество в регионе: 16,7% от общей суммы в 1,8 млрд руб. При этом для других лизинговых компаний законодательство региона льгот не предусматривает.