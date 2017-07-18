Объединение ФНБ и Резервного фонда не позволит решать соцпроблемы — Миронов

Москва, , 16:50 — REGNUM Объединение Резервного фонда и Фонда национального благосостояния поставит под угрозу возможности решать социальные проблемы. Как передает корреспондент ИА REGNUM 18 июля, об этом заявил глава «Справедливой России» Сергей Миронов в ходе парламентских слушаний по вопросам бюджетной и налоговой политике в Госдуме.

«Наша фракция была категорически против этого (объединения Резервного фонда и ФНБ), поскольку мы видим в этом угрозу снижения возможностей решать социальные проблемы», — заявил Миронов.

Кроме того, по его словам, от такого шага могут пострадать социальные и инфраструктурные проекты.

«Остается надежда, что принципы расходов объединенного фонда будут в первую очередь нацелены на исполнение социальных обязательств, а уж затем на покрытие бюджетного дефицита», — отметил Миронов.

Законопроект о бюджетном правиле Госдума планирует принять в третьем чтении на ближайшем пленарном заседании 19 июля. Первоначальная версия документа предполагала, что средства ФНБ полностью войдут в Резервный фонд. Такая мера вызвала критику депутатов, поскольку средства ФНБ в частности используются для пополнения Пенсионного фонда, а Резервный фонд на это не направлен. Ко второму чтению профильный комитет внес в документ поправки. Теперь законопроект предполагает, что Объединенный фонд будет создан на базе Фонда национального благосостояния.