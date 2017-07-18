Глава Минсельхоза: «Мы видим Китай перспективным экспортным партнером РФ»

Ставрополь, , 16:45 — REGNUM Россия видит Китай серьезным партнером по экспорту зерна, мяса и других видов продовольствия. Он вышел на вторую строчку среди стран, в которые Россия экспортирует продовольственную продукцию. Об этом заявил 18 июля на совещании в Ставропольском крае глава Минсельхоза России Александр Ткачев.

Россия экспортировала в 2016 году 35,5 млн тонн зерна, передает корреспондент ИА REGNUM. РФ прибавила по этому показателю. Экспорт — существенная статья дохода, сегодня Россия экспортирует зерно мясо, сахар. Объем экспортной продукции России составил 17 млрд долларов.

«Мы видим Китай партнером. Хотим чтобы он покупал большими партиями зерно, мясо, другое продовольствие. Это огромный рынок. Мы соседи и хотим, чтобы этот рынок развивался большими темпами», — заявил на совещании Ткачев.

Он рассказал, что активнее всего Россия сотрудничает по вопросам экспорта с Турцией.

«Для нас было болезненным турецкое обострение», — сказал министр. Сейчас туда экспортируется шестая часть всего объема экспорта зерна.

Китай вышел на вторую строчку по экспорту, за ним следуют Казахстан, Южная Корея и Египет.