В правительстве Киргизии отрицают возможное банкротство чешского инвестора

Бишкек, , 16:47 — REGNUM Чешская компания Liglass Trading CZ, которая будет заниматься возведением Ак-Булунской ГЭС, Нарынской ГЭС-1 и десяти малых гидроэлектростанций в Киргизии, представила документы, подтверждающие ее финансовую состоятельность. Об этом сообщило ИА «Вечерний Бишкек» со ссылкой на источник в Госкомитете промышленности, энергетики и недропользования (ГКПЭН).

Согласно имеющимся у ведомства данным, фирма имеет на счету в одном из банков Чехии 383 млн евро (25 млрд 897,85 млн рублей по текущему курсу).

«Оснований для расторжения договора нет. Сейчас чешская компания, согласно условиям договора, разрабатывает технико-экономическое обоснование проекта. В течение полугода компания должна представить полное ТЭО», — подчеркнули в ГКПЭН.

По словам председателя Комитета по промышленности, энергетике и недропользованию Дуйшонбека Зилалиева, Liglass Trading CZ смогла выиграть тендер благодаря тому, что выполнила все предъявленные киргизстанским правительством требованиям.

«Эта фирма заплатила нам гарантийную оплату в 1 млн 200 тыс. долларов (70 млн 878,84 тыс. рублей). По нашим условиям заплатила всё, показала всё. А сейчас возникла суматоха. Она в течение 30 банковских дней должна закрыть наш долг в 37 млн долларов (2 млрд 185,43 млн рублей). Сначала мы посмотрим на это. Сейчас пока рано говорить что-то о компании. Во-вторых, от нас не ушло ни копейки средств. Если они не выполнят требование, тогда в течение 30 банковских дней мы в одностороннем порядке расторгнем соглашение», — цитирует его слова Багыт.kg.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле 2017 года правительство Киргизии подписало соглашение с чешской компанией Liglass Trading CZ о строительстве и эксплуатации Акбулунской ГЭС и Нарынской ГЭС-1. Чешские инвесторы пообещали вложить в реализацию этих гидроэнергетических проектов $500 млн (свыше 29 млрд 532,85 млн рублей), а также компенсировать $37 млн (2 млрд 185,43 млн рублей) компании «Русгидро».

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