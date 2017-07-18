Центр Пензы: «Асфальт в таком состоянии, что можно повредить ноги»

Пенза, , 16:30 — REGNUM Асфальт в таком состоянии, что можно повредить ноги, заявил губернатор Иван Белозерцев на оперативном совещании в областном правительстве, обращая внимание чиновников на разбитые тротуары и лестничные марши в районе здания Главпочтамта в Пензе. Как сообщает ИА REGNUM, глава региона поставил задачу своему кабмину — найти средства на тротуары.

Губернатор напомнил своей команде о распоряжении привести в порядок внешний вид зданий по «красной линии» Пензы. По его словам, внешний облик города портят старые световые опоры, изношенное покрытие тротуаров, заброшенные клумбы.

«На улице Кирова положили новый асфальт, а столбы находятся в ненадлежащем состоянии — цоколи разошлись, крышки отсутствуют, провода наружу — это опасно для прохожих. Где протоколы об административном правонарушении, почему никто не отслеживает?» — предъявил претензии Белозерцев.

Недопустимо, по его мнению, когда вместо клумб укладывают асфальт или не обновляют погибшие зеленые насаждения.

«Надо заняться этой проблемой, особенно в центральной части города — убирать засохшие деревья, выкорчевывать корни, готовить землю и сажать новые деревья», — нацелил он.

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Как сообщало ИА REGNUM, в преддверии выборов в Законодательное собрание Пензенской области региональная власть разыграла козырную карту — ремонт дорог. Если в феврале текущего года заложенная в областной дорожный фонд сумма в размере почти 5 млрд рублей называлась рекордной, то в мае решено найти в региональной казне еще 406 млн. Такое решение озвучил губернатор Иван Белозерцев, не пояснив, с какой статьи бюджетных расходов будут сняты эти средства.

В июне глава Пензы Виктор Кувайцев удивил горожан своим заявлением о том, что к ремонту уличной дорожной сети можно привлечь деньги жителей.

«Возможно, у людей будут пожелания и они готовы поучаствовать личными средствами, чтобы заасфальтировать заездной карман или придомовую парковку, чтобы благоустройство было выполнено комплексно и жители были бы довольны», — предложил Кувайцев на аппаратном совещании.

Он поручил начальнику департамента ЖКХ Андрею Скрипкину, а также главам администраций районов встречаться с жителями жилых домов, рядом с которыми укладывается асфальтовое покрытие.

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