Жириновский предложил новую шкалу налогообложения

Москва, , 16:17 — REGNUM Предложения министерства финансов по налогам не будут способствовать росту российской экономике. Как передает корреспондент ИА REGNUM 18 июля, об этом заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский в ходе парламентских слушаний по вопросам бюджетной и налоговой политике.

«Минфин говорит, что НДС легко администрируемый налог. Но налог НДС вводится в тех странах, где нужно остановить производство, где его слишком много. У нас не хватает производства, а вы его душите», — заявил Жириновский.

В качестве примера депутат Годсумы назвал тот факт, что налоги для экспорта нефти снижаются, а для ее добычи, наоборот, повышаются, что увеличивает цены на бензин.

Для улучшения ситуации и обеления экономики Жириновский предлагает ввести плоскую школу налогообложения с ограниченной градацией.

«Налог 13% для всех, 20% — для тех, у кого 100 тыс. рублей и выше, и 30% — для тех, у кого 1 млн рублей и выше. Введем эти три категории, не надо больше», — предложил Жириновский.

При этом, отметил он, о проблеме администрирования налогов должны заботится не чиновники и депутаты, а правоохранительные органы.

«Говорят, что с такими ставками налог не будут платить — но для этого есть правоохранительные органы, они пусть занимаются этим», — отметил Жириновский.