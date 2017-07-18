Крупные банки покинули АРБ: смогут ли мелкие удержаться на плаву?

Москва, , 16:44 — REGNUM Выход восьми крупных банков («Сбербанка», «ВТБ», «ВТБ 24», «Альфа-Банка», «Газпромбанка», «Россельхозбанка», ФК «Открытие» и «Бинбанка») из Ассоциации Российских Банков (АРБ) пойдёт на пользу всему банковскому сообществу, считает вице-президент Ассоциации Региональных Банков РФ, доктор экономических наук Александр Хандруев. Как он заявил корреспонденту ИА REGNUM, подобная идея у руководства банков возникла давно, и главная её цель заключается в выражении интересов крупных банков. При этом, по его словам, в России существует проблема с выраженной ориентацией государственной поддержки исключительно на крупные банки, что создает массу проблем для менее крупных организаций.

«Дело в том, что крупные банки давно уже хотели создать ассоциацию, которая отвечает за свои интересы, и это нормально, потому что удельный вес этих восьми банков в совокупных активах составляет 70%», — пояснил Хандруев.

Он отметил, что идея объединения в отдельную ассоциацию появилась ещё тогда, когда Герман Греф только пришёл в «Сбербанк».

"АРБ и Ассоциация Региональных Банков хотели найти точки сближения и даже сделать одну ассоциацию, но не получилось — сами участники, сами банки не захотели объединяться. Но тогда он уже с этой идеей выступал на рабочем заседании с комитетом по финансовым рынкам, где состоялся разговор, и было найдено понимание», — заметил Хандруев.

Он добавил, что данное решение было отложено из-за финансового глобального кризиса, затем прошедшего внутреннего кризиса в России, «но идея оставалась у крупных банков в головах». По словам Хандруева, мощным катализатором выступил доклад АРБ, который вызвал критику со стороны и Альфа-Банка и ВТБ. Теперь крупные банки объединятся в свою сеть, чтобы реанимировать и реализовать на практике свои интересы.

«То, что будет создана ассоциация этих банков — это даже хорошо, это означает, что будут более понятны интересы крупных банков, и мы можем оценивать их общественную пользу или вред», — подчеркнул Хандруев.

Также, по словам эксперта, Россия не единственная страна, где существуют сообщества крупных банков. Так, во Франции есть ассоциация, куда входят только крупные банки, при этом любое подобное объединение — прежде всего добровольный союз.

«В России две ассоциации — российский банк и региональный банк, сейчас ассоциация региональных банков овладела очень хорошим диалогом с Центральным банком, она движет интересами банков и выражает их интересы, это добровольно-общественная организация», — подчеркнул Хандруев.

Как он пояснил корреспонденту ИА REGNUM, в России все механизмы поддержки банков нацелены прежде всего на крупные государственные банки, и тот факт, что крупные могут использовать административный ресурс, а малые нет, приводит к тому, что идёт отток физических лиц и вкладов населения. По словам Хандруева, интересы всей банковской системы нельзя ограничивать только интересами крупных банков, а также создавать их искусственные преимущества.

«Остаются только заемщики, которые являются ненадёжными. Банки вытесняются в зону высокорисковых машинальных операций, а это означает, что вероятность потери возрастает», — подчеркнул Хандруев.

По его мнению, очищение банковской системы — это следствие того, что используется административный ресурс, и когда он будет выражаться в открытой институционной форме, станет понятнее, чего хотят крупные банки. Именно этого заявившие о выходе из АРБ банки и добиваются. Для остального банковского сообщества не имеет никакого значения, будет новая ассоциация или нет, так как в работе АРБ на данный момент задействовано большое количество банков, и они будут продолжать работать по прежней схеме.

Хандруев также отметил, что макроэкономическая ситуация в России в настоящий момент, непростая, а также существует проблема с докапитализацией банков. Докапитализация, по его словам, — это специфическая разновидность финансового оздоровления. При этом если она направлена только на поддержку крупных государственных банков, то ликвидность малых и средних банков становится заметно хуже, отчего они вынуждены «вовлекаться в опасную игру».

«Представьте, что вы — малый предприниматель и хотите сделать бизнес, куда вы деньги понесете, наверное, в тот банк, который поддерживает государство, а что это значит? Вы забираете оборот крупного банка, аккредитуетесь в нем, и кредитный портфель у малых и средних банков от этого скудеет, ликвидность становится хуже, а ведь надо как-то выполнять нормативы и получать прибыль. У нас сейчас 27% банков убыточные», — подчеркнул Хандруев.

По его словам, Банк России имеет право отзывать лицензии у таких банков, при этом не до конца ясен механизм санирования — почему одни банки попадают в санкционный список, а другие прекращают свою работу.

«Почему одни банки санируются, а у других отбирают лицензии? То, что банк «Югра» болен, было известно давно, почему 4 года назад не проверили, а закрыли какие-то мелкие банки? Конечно, «Югра» — тот банк, который лучше было бы начать санировать 3−4 года назад, тогда не было бы сейчас потерь 170 миллиардов у вкладчиков», — заметил Хандруев.

По его словам, чистка банков — это следствие того, что в стране созданы неравные условия, а также имеет место тяжелая макроэкономическая ситуация, и от нее страдают те банки, которые вообще не получают никакой поддержки ни в какой форме.

«Смотрите, вот докапитализация банков после финансового кризиса, где она? Была в 2009 и 2010 годах, в 2015 году, по самым скованным оценкам только на одну докапитализацию было потрачено около 2,7−3 триллионов рублей. Последняя докапитализация была 815 миллиардов, как вы думаете, кто ее получил? Из них 500 миллиардов получил ВТБ», — пояснил Хандруев.

Также, по словам эксперта, положительным моментом на пути к восстановлению экономики РФ после кризисов является создание собственного рейтингового агентства, такого, как «АКРА». Тем не менее, при выходе на финансовые рынки, необходимо понимать, что любой банк должен иметь рейтинг международного агентства.

«То, что мы приняли закон о рейтинговых агентствах, — это очень хорошо. Сейчас «АКРУ» возглавляют очень опытные специалисты, на данном этапе они показывают свою профессиональную пригодность. В той же самой Германии и Японии и Китае есть свои рейтинговые агентства, которые очень уважаемые, и их оценки пользуются доверием. Но от того, что у нас есть свое собственное рейтинговое агентство, вы не можете работать на международных финансовых рынках, не имея рейтинга международных агентств, это реальность», — отметил Хандруев.

Также, по словам экономиста, Центральный банк в РФ находится в Федеральной собственности, но имеет особый статус, что дает надежду на восстановление экономического роста.

«Если бы он не имел особого статуса, то сейчас, я думаю, мы бы жили еще хуже. У нас бы не было условий для надежды на восстановление экономического роста. Финансовая устойчивость, хотя бы минимальная, она необходима, без этого никто не будет вкладывать инвестировать ни в экономику, ни во внешние, ни внутренние ресурсы», — заметил Хандруев.

Он подчеркнул, что рассуждения о национализации ЦБ беспочвенны и не несут пользы для формирования устойчивой экономики в Российской Федерации.

«Почему-то про синхрофазотрон никто не рассуждает, а национализацию ЦБ все готовы обсуждать, как будто они в этом разбираются. Это многомерная задача — принятие решений, поэтому когда люди начинают с легкостью говорить, что делать с ЦБ, я хочу спросить, что делать с синхрофазотроном? Центробанк посложнее система, чем синхрофазотрон», — заключил эксперт.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, восемь крупнейших банков заявили о своем выходе из Ассоциации Российских Банков. Среди причин были отмечены снижение эффективности работы ассоциации, а также несогласие с оценками ежегодного доклада АРБ о деятельности банков. Согласно информации на сайте АРБ, организация насчитывает 456 членов, 282 из них — кредитные организации. Членские взносы в АРБ зависят от величины капитала банков: чем крупнее кредитная организация, тем больше сумма взноса. Например, банки с капиталом от 100 млрд рублей платят в ассоциацию 1,5 млн рублей.

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