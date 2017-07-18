«Цены в Литве – неуправляемые»

Вильнюс, , 15:27 — REGNUM Министр сельского хозяйства Литвы Бронюс Маркаускас сегодня, 18 июля, отвечая на вопрос о ценах в Литве в эфире деловой радиостанции Žinių radijas признал, что ситуация с ростом цен в стране неуправляемая: «Нужно признать, что это неуправляемо. Нужно признать, что бывают и определенные случаи злоупотребления, когда, например, цены на хлеб начинают падать, а в магазинах все еще держатся».

Министр утверждал, что этим вопросом должна интересоваться Служба по конкуренции или другие учреждения, но больших рычагов для управления ситуацией нет. Согласно данным, опубликованным статистическим агентством «Евростат», в июне 2017 года в еврозоне зафиксирована годовая инфляция в 1,3%, между тем во всем ЕС инфляция достигала 1,4%. Для сравнения, в мае годовая инфляция в еврозоне составляла 1,4%, а во всем ЕС — 1,6%.

Между тем в Литве в июне зафиксирована годовая инфляция в 3,5% — самый высокий показатель во всем ЕС. По сравнению с маем в прошлом месяце в стране инфляция достигала 0,2%.