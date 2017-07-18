Первый зампред ЦБ РФ Лунтовский покинет свой пост

Москва, , 15:26 — REGNUM Первый зампред Банка России Георгий Лунтовский покинет свой пост осенью текущего года. Данное решение банкир принял по собственному желанию, следует из сообщения на сайте регулятора.

«Первый заместитель председателя Банка России Георгий Иванович Лунтовский принял решение покинуть свой пост с 1 сентября 2017 года по собственному желанию», — говорится в сообщении.

Ожидается, что первым заместителем председателя ЦБ РФ станет Ольга Скоробогатова.

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