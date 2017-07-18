Из Литвы в Россию через Белоруссию – только воздушным путём

Вильнюс, , 15:25 — REGNUM Министерство иностранных дел Литвы сегодня, 18 июля, ссылаясь на официальную информацию, представленную Россией, разъяснило, что граждане ЕС и третьих стран могут въехать на территорию России только через международные пограничные пункты, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Но такие международные пункты пограничного контроля на границе России и Белоруссии для граждан ЕС и третьих стран, отправляющихся из одной страны в другую на автомобилях и поездах, не установлены.

Министерство иностранных дел Литвы рекомендует из Белоруссии в Россию и из России в Белоруссию добираться на самолете. Ведомство также информирует, что в случае нарушения порядка пересечения границы России грозит административная ответственность.