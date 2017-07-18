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Пока Эстония увеличивала производство электричества, Литва и Латвия снижали

Экономика

Дефицит электроэнергии в Прибалтике составляет почти четверть потребления

Вильнюс, 18 июля 2017, 15:22 — REGNUM  Дефицит электроэнергии в трех странах Прибалтики в июне 2017 года достигал 460 гигаватт-час и составил 24% от потребления, показали данные эстонского оператора сети передачи Elering, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 18 июля.

По сравнению с тем же самым месяцем 2016 года производство выросло на 9%, потребление на 2%. Эстония увеличила производство электроэнергии на 32% до 874 гигаватт-час, Литва и Латвия — сократили соответственно на 17% до 201 гигаватт-час и на 13% до 362 гигаватт-час.

В Северных странах производство электроэнергии увеличилось на 6%, потребление — на 1%, излишек составил 1105 гигаватт-час потребления.

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Производство электроэнергии
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