Пока Эстония увеличивала производство электричества, Литва и Латвия снижали

Вильнюс, , 15:22 — REGNUM Дефицит электроэнергии в трех странах Прибалтики в июне 2017 года достигал 460 гигаватт-час и составил 24% от потребления, показали данные эстонского оператора сети передачи Elering, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 18 июля.

По сравнению с тем же самым месяцем 2016 года производство выросло на 9%, потребление на 2%. Эстония увеличила производство электроэнергии на 32% до 874 гигаватт-час, Литва и Латвия — сократили соответственно на 17% до 201 гигаватт-час и на 13% до 362 гигаватт-час.

В Северных странах производство электроэнергии увеличилось на 6%, потребление — на 1%, излишек составил 1105 гигаватт-час потребления.