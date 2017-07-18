Восточно-Европейская редакция ИА REGNUM, , 18:29 — REGNUM

й Белоруссия

19 котельных в Свердловской области России планируется перевести на использование торфа, причём для модернизации будут привлекать своих специалистов. Такое заявление сделал заместитель министра энергетики Белоруссии Михаил Михадюк, выступая на выставке выставке «Иннопром» в Екатеринбурге. По его словам, предложение было для них неожиданным. Но включиться в работу белорусская сторона готова. «В республике Беларусь создан полностью весь шлейф машин для добычи торфа и приготовления из него топлива. Мы когда-то учились на Урале этому делу в 60-е и 70-е годы, но торф забылся, а сегодня это начинает быть востребованной темой. Мы же наоборот торфяную промышленность развили, на Урале будут применены и наша техника, и технологии, и опыт добычи», — заявил Михадюк. В качестве ответного шага шага замминистра отметил, что Белоруссия заинтересована в подготовке специалистов в области ядерной энергетики, обращения с радиоактивными отходами, которые, очевидно, пополнят кадровый резерв БелАЭС.

К слову, в Литве продолжают строить козни строящейся станции. В начале июля вступил в силу закон, принятый литовскими депутатами 15 июня. В законе говорится, что БелАЭС является «…угрозой для национальной безопасности, окружающей среды и общественного здоровья Литвы». У этой формулировки есть и вполне конкретный практический смысл. Новый закон напрямую связан с другим, «О необходимых мерах против угроз небезопасных АЭС третьих стран», который был принят Сеймом Литвы в апреле этого года. В комплексе законодательные акты блокируют не только возможность экспорта белорусской электроэнергии в Литву, но и её транзита через её энергомосты (скажем, в Эстонию, Швецию). Причём это касается не только энергии, произведённой непосредственно на БелАЭС.

«Вы строите АЭС, мы роем окопы» — так обозначил позицию Литвы министр окружающей среды Кястутис Навицкас в интервью для TUT. by. «Мы знаем, что это проект делался под экспорт. Мы хотим, чтобы он перестал быть привлекательным экономически. Мы знаем, что этот проект не белорусского правительства, а Росатома — и технологии, и кредиты. Так это уже геополитика. Мы влияем, на что можем влиять», — откровенничает Навицкас.

Руководство Белоруссии проблему видит и понимает. «При разработке новых технологий и производственных программ обязательно нужно учитывать грядущие изменения энергетического баланса государства в связи с вводом в 2019 году первого блока БелАЭС», — указал президент республики Александр Лукашенко на совещании по приоритетам внешней политики.

Таким образом, в Литве даже не стали формально рассматривать предложение Белоруссии о совместной эксплуатации станции. О таком предложении Лукашенко упомянул во время открытия сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ 5 июля. Литовская делегация пыталась использовать сессию для того, чтобы в очередной раз надавить на РБ в этом вопросе. однако проект её резолюции не был включён в повестку дня.

В III квартале 2017 года Россия поставит белорусским НПЗ 4,5 млн тонн нефти, тогда как ранее планировалось 7 млн. Весной очередные недоразумения по этому поводу между РФ и РБ вроде бы были сняты после общения президентов двух стран. Оптимисты неуверенно предполагают, что это может быть компенсировано поставками в IV квартале, однако пока что такое решение скорее можно объяснить желанием упредить резкие ценовые скачки на региональных рынках. Апрельские договорённости предусматривают, что из 24 млн тонн российской нефти Белоруссия имеет право реэкспортировать 6. Если же в IV квартале поставки снова будут ограничены на аналогичную величину, то 5 из этих 6 млн тонн республика недополучит. С другой стороны, Минск может частично компенсировать это неожиданное ограничение. Топливный баланс в соседней Украине показывает, что только в мае экспорт нефтепродуктов в РБ просел на 291 тыс. тонн (210 тыс. тонн дизтоплива и 81 тыс. тонн бензинов). Большей частью это связано с ростом внутреннего производства топлива на Украине. Для белорусской переработки это, конечно, не самая лучшая новость, однако если такая тенденция сохранится, Беларусь сможет экспортировать то сырьё, которое ранее шло на производство нефтепродуктов для Украины.

Закавказье

«Электрические сети Армении» получат 80 млн долл кредита от Азиатского банка развития, сообщает пресс-служба банка. Ожидается, что финансирование поможет снизить потери в сетях до 8% к 2021 году (10% по состоянию на 2016 год).

До конца года замминистра энергетических инфраструктур и природных ресурсов Айк Арутюнян ожидает поступления заявок на строительство СЭС суммарной мощностью 10 МВт, сообщил он корреспонденту news.am. Именно такую квоту установило правительство. Все, кто успеет податься и попасть в квоту по введении станций в эксплуатацию получат льготный тариф на покупку электроэнергии, что позволит им быстрее окупить инвестиции. По словам замминистра, к настоящему моменту уже есть заявки от инвесторов на 3,5 МВт.

Одновременно в республике объявлен тендер на строительство первой крупной СЭС. Правительство будет изучать предложения до начала следующего года, после чего победитель приступит к строительству станции мощностью 55 МВт. При этом инвестиционная программа, предусматривающая развитие альтернативной энергетики, предусматривает строительство 6 подобных станций. Айк Арутюнян уточнил, что к настоящему времени правительство получило предложения от 20 компаний.

Частично все эти проекты будут обеспечены гелиопанелями армянского производства — в конце июня их производство официально открылось в Армении. Мощности предприятия позволяют ежегодно выпускать панели, которых будет достаточно для СЭС мощностью 10 МВт.

3,29 млн тонн нефти было добыто в Азербайджане в мае, такие данные приводит государственная компания SOCAR. Это на 276 тыс. тонн меньше, чем в мае прошлого года — азербайджанская нефтедобыча придерживается венского соглашения ОПЕК+. Впрочем, добыча в республике сокращается и без влияния соглашения. Так. с начала года она составила 15,9 млн тонн (-1,6 млн тонн к аппг), тогда как соглашение было лишь в конце мая. Кроме того, соглашение предписывает республике сократить добычу на 35 тыс. барр в сутки (примерно 148 тыс. тонн в месяц), тогда как сокращение добычи в мае, как видим, почти вдвое больше.

Сверх квоты снижают добычу не только в Азербайджане, так же поступают и другие участники соглашения. Причина — в росте добычи в США.

Сокращать, возможно, придётся ещё и добычу газа. «Продолжение полного членства на внутреннем энергетическом рынке (IEM) со стороны Великобритании несовместимо с заявленными политическими целями правительства Великобритании, чтобы положить конец верховенству правил ЕС над законодательством Великобритании», — говорится в недавнем докладе Boston Consulting Group. Для Азербайджана это означает вероятный срыв начала поставок газа на рынок ЕС, ранее намеченный на 2020 год.

Средняя Азия

Директор департамента развития атомных и энергетических проектов Министерства энергетики Казахстана Батыржан Каракозов, выступая на Форуме энергии будущего в Астане, заявил, что к концу следующего года республика определится с решением по строительству атомной станции (да/нет, если да, то где и т.п.): «Определены два места для строительства АЭС — это город Курчатов в Восточно-Казахстанской области и поселок Улькен близ озера Балхаш в Алматинской области. По рекомендации рабочей группы были разработаны первоочередные меры по реализации проекта строительства АЭС, утвержденные правительством. Статус сегодняшнего дня — создана специализированная компания «Казахстанская атомная станция», она передана в структуру АО НАК «Казатомпром», и в настоящее время они занимаются разработкой ТЭО строительства АЭС. До конца 2018 года будет принято решение по реализации этого проекта», — объяснил чиновник.

Теперь (по аналогии с Белоруссией) стоит ожидать постепенного разгона информационной кампании об опасности и ненужности АЭС для Казахстана. Между тем, станция нужна не только самому Казахстану, где львиная доля генерации приходится на каменный уголь, но и всему региону: здесь уже напряжённые отношения между республиками по поводу водных ресурсов — одним они нужны для ГЭС, другим — для с/х и без АЭС этот узел не разрубить.

Хотя президент Киргизии Алмазбек Атамбаев всё-таки хочет попробовать сделать это хотя бы частично. В конце июня он заявил том, что нашёл инвестора для строительства Верхне-Нарынского каскада ГЭС. 10 июля правительство республики и чешская компания Liglass Trading CZ подписали соответствующее соглашение. Предварительно озвученная сумма инвестиций — 230 млн долл в два этапа (57 и 173 млн долл), к тому же компания взяла на себя обязательства погасить задолженность Киргизии перед «РусГидро», оставшуюся после расторжения договора. Следует отметить, что ранее эта же компания выиграла тендер на строительство 10 малых ГЭС в республике.

Однако развивать гидроэнергетику республики Бишкек рассчитывает также с Казахстаном и Узбекистаном. Инициатива не новая, лидер Киргизии обсуждал её ещё с покойным президентом Узбекистана Исламом Каримовым. Однако теперь, по словам Атамбаева, предварительное согласие соседей на участие в проекте получено. Одновременно в РК договорились возобновить поставки электроэнергии в Узбекистан. «…приток рек в Токтогульскую ГЭС у нас сейчас на уровне 160−170% по сравнению с прошлым годом. Идет период полноводья, этим нужно воспользоваться. И на внутреннее потребление хватит, конечно», — объясняет это решение эксперт по топливно-энергетическому комплексу Расул Умбеталиев в комментарии Вести.kg.

С настоящего времени и до октября Киргизии рассчитывает продать Узбекистану почти 2 млрд кВт·ч электроэнергии. Расул Умбеталиев утверждает, что такой объём электроэнергии республика может поставлять внешним потребителям ежегодно (с нынешними мощностями). И пользоваться этой возможностью стоит активнее, пока в Таджикистане не запустили Рогунскую ГЭС.

Если верить экспертным оценкам, власти региона в последнее время вообще стали больше интересоваться интеграционными энергетическими проектами.

«За последние 10 месяцев отношения между Таджикистаном и Узбекистаном заметно потеплели. Насколько мы можем судить, руководство двух стран осознало, что политика долгое время мешала экономике», — говорит эксперт по энергетическим системам в Средней Азии Андрей Захватов в комментарии для Centrasia.ru. Он, а также его коллеги ожидают, что в ближайшее время элиты среднеазиатских республик могут пойти даже на восстановление ОЭСЦА — единой энергосистемы региона, позволявшей в летнее время максимально использовать потенциал ГЭС одних республик, а в зимнее — мощности ТЭС других. Тем самым республики имели возможность как бы дотировать друг друга электроэнергией, избегая сезонных перекосов с её покупкой и сбытом.

К слову, будущий пуск Рогунской ГЭС как раз и может быть причиной этой внезапно проснувшейся сознательности. Известно, что ГЭС имеют чётко выраженную сезонность: и Киргизия сегодня, и тем более Таджикистан после пуска Рогунской ГЭС будет иметь избыток электроэнергии в весенне-летний период. На склад её не положишь, остаётся только возобновлять региональное энергосотрудничество.

Finprom.kz отмечает, что из 35 государств, покупающих казахстанскую нефть, 18 снизили её закупки в январе-апреле текущего года. Однако наибольшее сокращение — с 1,5 млн тонн до 706 тыс. тонн показал Китай. Из-за этого выручка от торговли нефтью с КНР за указанный период в сравнении с аппг снизилась на 31%, до 112 млн долл.

Вполне возможно, что именно снижение продаж с одной стороны, а также спорные результаты венского соглашения — с другой, стали причиной решения правительства Казахстана постепенно выйти из соглашения. Об этом заявил министр энергетики республики Канат Бозумбаев, выступая на Международном нефтяном конгрессе. Министр уточнил, что в республике планируют плавно, в течение 1−2 месяцев нарастить добычу, превысив тем самым ограничения, зафиксированные в соглашении.

С одной стороны это пока планы, окончательное решение будет принято в ноября, после очередного саммита ОПЕК. С другой стороны министр уже сегодня говорит о том, что план добычи нефти на текущий год (81 млн тонн) будет перевыполнен.

Министерство энергетики Казахстана подписало меморандум о сотрудничестве с ЕБРР, согласно которому банк выделит до 250 млн долл на проекты альтернативной энергетики в Казахстане, а также будет содействовать привлечению ещё почти 500 млн долл. Это позволит республике профинансировать строительство примерно 500 МВт мощностей в сегменте ВИЭ, что в 1,67 раз превышает действующие в республике мощности. В совокупности же с уже заявленными к строительству реализация совместного с ЕБРР проекта развития альтернативной энергетики позволит довести суммарную мощность солнечной и ветроэнергетики в Казахстане до 1 ГВт.

В Узбекистане собрались наладить систему автоматизированного учёта потребления электроэнергии и газа. Такую задачу президент республики Шавкат Мирзиёев поставил перед узбекскими инженерами. К концу лета от них ждут первых предложений. Сами приборы, оборудование и программные продукты в правительстве рассчитывают произвести на месте либо же максимально локализировать их производство.

В Душанбе состоялось заседание стран-учредительниц проекта CASA-1000 (экспорта электроэнергии из Киргизии и Таджикистана в направлении Афганистана и Пакистана) — стороны приступают к его практической реализации. Эксперт центральноазиатской аналитической группы «Евразийское развитие» Джамшед Мамаджанов в эфире радио «Sputnik» отметил, что для среднеазиатских республик этот проект станет возможностью решить проблемы со сбытом электроэнергии и увеличить экспортную выручку, а для их партнёров — уменьшить энергодефицит. Впрочем, похоже Пакистан претендует на весь объём электроэнергии (5 млрд кВт·ч в год), который будет способна передать 1300-километровая ЛЭП.

«Даже талибы весной заявили, что они не будут вести диверсий и подрывную работу в отношении проекта и готовы даже взять под охрану трассу на контролируемых ими территориях. Я думаю, что это произошло благодаря Пакистану. Эта страна, имея определенное влияние на талибов, проработала этот вопрос. Пакистан очень заинтересован в проекте и, наверное, ситуацию с безопасностью трассы сможет решить», — комментирует эксперт. Афганистан в таком случае заработает на транзите. Дело за обеспечением выполнения принятых решений: регион крайне неспокойный, а строительство ЛЭП займёт не менее 3−4 лет.

ЕБРР вкладывает не только в ВИЭ-проекты в Казахстане, но и в таджикскую гидроэнергетику. Таджикское телеграфное агентство сообщает о том, что нижняя палата республики ратифицировала соглашение, согласно которому ЕБРР вложится в модернизацию Кайраккумской ГЭС. Проект предусматривает инвестиции в размере 250 млн долл (71+180 млн долл), после чего установленная мощность станции вырастет со 126 до 170 МВт. Напомним, что в мае этого года ЕБРР уже вложил сравнимую сумму (225 млн долл) в проект Нурекской ГЭС республики, т. е. вложения в таджикские ГЭС уверенно приближаются к 0,5 млрд долл.

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