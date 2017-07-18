Кормозаготовительная кампания стартовала в Республике Алтай

Горно-Алтайск, , 15:10 — REGNUM В нынешнюю зимовку хозяйства Республики Алтай планируют уйти с поголовьем скота 433,1 тыс. условных голов. С целью обеспечения сельскохозяйственных животных кормами Министерством сельского хозяйства Республики Алтай совместно с муниципальными образованиями разработан рабочий план заготовки кормов, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканского правительства.

Согласно плану, площадь для заготовки кормов в 2017 году в хозяйствах всех категорий составит 179,4 тыс. га. Планируется заготовить сена 231,1 тыс. тонн, силоса — 13,8 тыс. тонн, сенажа — 43 тыс. тонн, зернофуража — 4 тыс. тонн, соломы — 1,2 тыс. тонн.

К кормозаготовительной кампании на территории Республики Алтай приступили хозяйства трех районов: Майминского, Чойского, Турочакского. Задача заготовки качественных кормов осложняется неблагоприятными погодными условиями, отметили в Минсельхозе. Очень важно не упустить оптимальную фазу развития кормовых культур, говорят специалисты. Скашивание травостоя в это время позволит получить с 1 га кормовых угодий максимальное количество питательных веществ.

В настоящее время скошено на сено 143,7 га многолетних трав, заготовлено 81 т сена.

Для успешной заготовки кормов необходимо несколько составляющих — биологическая фаза развития культуры, сроки и качество заготовки, уровень технической оснащенности. Аграрии Республики Алтай подготовились к кормозаготовительной кампании должным образом: провели капитальный и текущий ремонт кормозаготовительной техники, подготовили силосные траншеи.

Отметим, что в Республике Алтай периодически возникают проблемы с прохождением зимовки скота, и характерны эти проблемы для южных районов, где практикуется отгонное животноводство и тебеневка скота, когда скот даже зимой питается подножным кормом. Однако в многоснежные зимы «пробиться» к траве животным очень сложно, наблюдается массовый падеж скота. Власти вынуждены в экстренном порядке завозить корма из других районов и даже регионов. В этой связи на протяжении нескольких лет от муниципалитетов требуют закупать или заготавливать страховой запас кормов.

Так, в зимовку 2017 года хозяйства всех категорий заготовили 270,9 тыс. тонн кормовых единиц, в среднем по региону на одну условную голову скота было заготовлено 6,1 центнеров кормовых единиц, что выше уровня средних многолетних показателей.