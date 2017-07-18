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Минфин вводит мораторий на квазирасходы регионов

Экономика

Глава Минфина рассказал об основных направлениях бюджетной и налоговой политики на ближайшие три года

Москва, 18 июля 2017, 15:04 — REGNUM  Минфин предлагает ограничить расходные обязательств субъектов РФ на федеральном уровне, передает корреспондент ИА REGNUM 18 июля. Наиболее важное изменение в ближайшие три года коснется вопроса регулирования региональных бюджетов, отметил глава Минфина Антон Силуанов в ходе парламентских слушаний в Госдуме

«Сегодня решениями федеральных органов исполнительной власти — министерств и ведомств — по сути дела вводятся обременения, новые квазирасходные обязательства для субъектов РФ. Это абсолютно неприемлемо, потому что по некоторым регионам таких решений больше, чем объем и возможности доходов субъекта. Мы должны прекратить такие решения, установить мораторий на принятие таких решений», — уверен Силуанов.

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