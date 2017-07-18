Регионы измерят по модельному бюджету

Москва, , 14:59 — REGNUM Меры, принятые Минфином в вопросе усовершенствования методики распределения трансфертов из федерального бюджета в региональные, уже продемонстрировали положительные результаты. Как передается корреспондент ИА REGNUM 18 июля, об этом заявил министр финансов Антон Силуанов в ходе парламентских слушаний по основным направлениям бюджетной и налоговой политике в Госдуме.

«Мы видим, что начинают расти доходы субъектов РФ достаточно высокими темпами. В этом (2017) году они выросли с начала года более, чем на 9%, профицит увеличился на 60%. Конечно, это временный фактор и к концу года ситуация несколько изменится. Но те меры, которые мы принимали по нормализации бюджетов и бюджетной системы дают свои результаты», — заявил Силуанов.

По его словам, министерство намерено и дальше совершенствовать методику распределения межбюджетных трансфертов в части выравнивания бюджетной обеспеченности. Это одна из приоритетных задач при планировании бюджета на 2018−2020 годы. Так, например, Минфин предлагает проводить это выравнивание с учетом анализа расходов бюджета.

«На основании расходных полномочий субъектов РФ мы разработали так называемый модельный бюджет. Мы сравним этот поднастраеваемый модельный бюджет с каждым субъектом РФ и увидим, у кого есть избыточные расходы, а кому из субъектов РФ требуется дополнительная поддержка», — отметил Силуанов.

Кроме того, по его словам, все межбюджетные трансферты, и в первую очередь субсидии, должны будут быть распределены в законе о бюджете. Как отметил Силуанов, об этом ведомство просили и сами субъекты, и депутаты.

«У регионов будет четкая картина на 3 года вперед: на какие уровни поддержки может рассчитывать субъект, на каких уровнях и основаниях он может получить эту поддержку с учетом требований по софинансированию расходных обязательств», — пояснил Силуанов.