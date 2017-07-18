РФ потеряла около 200 млрд рублей из-за отставания в интернет-торговле

Москва, , 14:56 — REGNUM Из-за отставания в сфере электронной торговли Россия потеряла порядка 200 млрд рублей. Как передает корреспондент ИА REGNUM 18 июля, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе парламентских слушаний в Госдуме.

«Вопросы, связанные с электронной торговлей. Мы потеряли несколько лет, а это эквивалент… это скорее около 200 млрд — то что было потеряно исходя из того, что это в том числе и бьет по нашим отечественным предприятиям, которые работают в сфере интернет-торговли», — отметил спикер Госдумы.