Вторник, 18 Июля 2017 года
15:18:18 МСК

РФ потеряла около 200 млрд рублей из-за отставания в интернет-торговле

Экономика

В Госдуме проходят парламентские слушания

Москва, 18 июля 2017, 14:56 — REGNUM  Из-за отставания в сфере электронной торговли Россия потеряла порядка 200 млрд рублей. Как передает корреспондент ИА REGNUM 18 июля, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе парламентских слушаний в Госдуме.

«Вопросы, связанные с электронной торговлей. Мы потеряли несколько лет, а это эквивалент… это скорее около 200 млрд — то что было потеряно исходя из того, что это в том числе и бьет по нашим отечественным предприятиям, которые работают в сфере интернет-торговли», — отметил спикер Госдумы.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Цифровая экономика и электронная коммерция