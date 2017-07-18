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В Нижегородской области высадили лес, площадью с город

Экономика

Лесные культуры высажены на площади почти 4 тыс. га

Нижний Новгород, 18 июля 2017, 14:55 — REGNUM  В Нижегородской области в первом полугодии 2017 года в рамках мероприятий по искусственному лесовосстановлению лесные культуры высажены на почти 4 тыс. га, что сопоставимо с площадью, например, Арзамаса. Об этом заявил и.о. директора департамента лесного хозяйства Нижегородской области Юрий Сычев.

По его словам, установившаяся в регионе теплая и дождливая погода благоприятно влияет на приживаемость лесных культур.

В 2017 году прогнозируется приживаемость на 7−10% выше уровня прошлых лет. По прогнозам, сохранятся и успешно продолжат рост 85−95% первоначальных посадок.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2016 года в Нижегородской области работы по восстановлению леса были перевыполнены на 33,7%.

Лесовосстановление проведено на площади 14,6 тыс. га.

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