Отмена режима ЧП: «Ситуация в энергетике Украины не наладилась»

Киев, , 09:02 — REGNUM Отмена действия чрезвычайного положения в энергетике Украины связана с летним периодом, и не возвращаться к таким мерами Киев сможет только в том случае, если ему будет хватать средств на закупку недешевого угля из США, а также если удастся увеличить объемы подземных газовых хранилищ. Такое мнение в интервью ИА REGNUM высказал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.

«Сейчас — летний период. Не нужно подавать населению и всевозможным учреждениям тепловую энергию. Тратится газ и уголь исключительно на то, чтобы производить электричество, а это гораздо меньшие объемы. Поэтому на лето логично, что они отменили чрезвычайное положение.

Другой вопрос, что будет нынешней зимой. Украина запланировала увеличить объемы подземных газовых хранилищ, на начало отопительного сезона не должно быть такой катастрофы, как в прошлом году. Если они выполнят свои планы, то вполне вероятно, что, может быть, и не нужно будет вводить новое чрезвычайное положение», — объяснил аналитик.

Однако, по его словам, отличие будущего отопительного сезона от того, что сейчас пережила Украина, заключается в том, что в отопительный сезон 2016−2017 годов она входила с историческим минимумом запасов газа в ПХГ. При этом Киев покупал недорогой уголь из Донбасса, а именно на него настроены почти все украинские электростанции, но потом поставки энергоносителя прекратились.

В связи с этим сейчас нет четкого понимания того, будет ли на Украине вновь введено чрезвычайное положение в энергетике. Киев явно собирается закупать уголь у США и других стран, поставки которых намного дороже. Вероятно, Украина будет стремиться закупать меньше угля у них, полагает эксперт.

Это большая проблема. Причем она присутствует как в газовой, так и в угольной отрасли. Обе они приведены, по сути, к одному состоянию. Поэтому Украине, безусловно, придется импортировать энергоносители, причем планируется это делать не из России и Донбасса, как раньше. Это значит, отмечает Юшков, что все зависит от финансовых возможностей страны: если средств хватит, то чрезвычайные меры в энергетике вводить не придется, если не хватит, то этого не избежать.

«Сейчас наверняка под профилактику еще и горячую воду отключат. Я думаю, что за счет того, что они экономят на энергоресурсах, говорят о том, что вышли из чрезвычайного положения, все нормализовалось, однако ситуация не наладилась. Лето — это специфический сезон, когда не нужно и отопление, и горячая вода. В реальности эти проблемы остаются», — подчеркнул ведущий эксперт ФНЭБ.

Что касается атомной отрасли, то она, во-первых, и так зимой была загружена до предела. Во-вторых, атомные станции дают только электроэнергию. Заменить атомной генерацией, например, газ не получится, так как голубое топлива идет на котельные для выработки горячей воды и на множество предприятий, которые используются в промышленных масштабах. Поэтому сегодня основная проблема состоит в том, чем можно заменить выработку тепла в отопительный сезон. Как полагает аналитик, если бы на Украине могли полностью заменить и угольную, и газовую генерацию атомной, то это было бы уже сделано, и чрезвычайное положение объявлять бы не приходилось.

«Проблема в том, что и в атомной энергетике Украины не все хорошо. Они пытаются заменить российское топливо на американское. Еще непонятно, к чему все это приведет, потому что первая попытка несколько лет назад закончилась небольшой аварией. Они вовремя остановились и сейчас подремонтировали, подточили американские топливные сборки, приспособили их и пытаются еще раз запустить», — заключил Игорь Юшков.

Читайте ранее в этом сюжете: Украина: режим чрезвычайных мер в энергетике пока решили не продлевать