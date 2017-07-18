Володин и руководители бизнес-объединений обсудили налоговую политику

Москва, , 14:49 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин обсудил с руководителями ведущих бизнес-объединений.основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2018−2020 годы, сообщили в управлении по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ.

В преддверии парламентских слушаний в Госдуме Володин встретился с руководителями ведущих бизнес-объединений — участниками мероприятия: президентом Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александром Калининым, президентом Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Сергеем Катыриным, президентом Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Алексеем Резником и президентом Российского союза промышленников и предпринимателей Александром Шохиным.

В ходе встречи обсуждались основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, а также инициативы общественных организаций.

От Госдумы во встрече приняли участие: первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков, глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров, глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков и глава комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Жигарев.