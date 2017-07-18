Эффекты на «зарплатного маневра» Минфина неочевидны — Голикова

Москва, , 14:40 — REGNUM Глава Счетной палаты Татьяна Голикова подвергла критике маневр Минфина, касающегося обеления зарплат, передает корреспондент ИА REGNUM 18 июля.

Заявленная Минфином фискальная нейтральность — это оправдано в сегодняшних условиях, отметила Голикова на парламентских слушаниях в Госдуме.

«Вместе с тем предлагается рассмотреть возможность создания дополнительного экономического стимула для обеления зарплаты путем изменения структуры налоговой нагрузки со снижения ставок прямых налогов на труд и повышением ставок косвенных налогов. При этом экономический и социальные эффекты такого маневра неочевидны, и на сегодняшний день не подкреплены какими-либо доказательными аргументами», — заявила глава Счетной палаты.

Минфин фиксирует неучтенные доходы населения в размере 10 трлн рублей и готовит налоговые предложения для обеления зарплат. Глава Минфина Антон Силуанов в ходе слушаний в Госдуме подчеркнул, что в основу «Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики» заложен принцип фискальной нейтральности. «То есть для добросовестных налогоплательщиков налоговая нагрузка не должна повышаться — это одна из аксиом этого документа, который мы сегодня рассматриваем», — объяснил он.

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