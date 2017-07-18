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В России появится Кодекс неналоговых платежей

Экономика

Законопроект будет внесен в Госдуму осенью

Москва, 18 июля 2017, 14:32 — REGNUM  Министерство финансов разрабатывает Кодекс неналоговых платежей. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 18 июля заявил министр финансов России Антон Силуанов во время парламентских слушаний в Госдуме.

«Сегодня мы разрабатываем Кодекс неналоговых платежей, где будут установлены понятные правила взимания их, прозрачность. Кодекс включит в себя все основные неналоговые сборы и платежи», — заявил Силуанов.

По его словам, помимо налоговых платежей «необходимо говорить и о предсказуемости неналоговых сборов, так как они также влияют в целом на уровень изъятий» средств от бизнеса.

«Мы планируем внести его (кодекс) в парламент осенью и обсудить его до конца текущего года», — добавил министр.

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