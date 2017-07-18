Минфин обещает фискальную нейтральность в течение трех лет

Москва, , 14:29 — REGNUM Министр финансов Антон Силуанов пообещал не повышать налоговую нагрузку. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 18 июля он заявил во время парламентских слушаний в Госдуме, посвященных основным направлениям бюджетной и налоговой политики на ближайшие три года.

«Сбалансированный бюджет — залог того, что мы не будем увеличивать налоговую нагрузку. И все те предложения, которые мы закладываем в нашу налоговую политику, базируются на том, что налоговая нагрузка повышаться не будет», — заявил Силуанов.

Министр подчеркнул, что в основу «Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики» заложен принцип фискальной нейтральности.

«То есть для добросовестных налогоплательщиков налоговая нагрузка не должна повышаться — это одна из аксиом этого документа, который мы сегодня рассматриваем», — объяснил он.

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