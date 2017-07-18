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Минфин намерен обелить 10 трлн рублей «зарплат в конвертах»

Экономика

Речь идет о дополнительных стимулах

Минфин намерен обелить 10 трлн рублей «зарплат в конвертах»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Деньги

Москва, 18 июля 2017, 14:27 — REGNUM  Минфин фиксирует неучтенные доходы населения в размере 10 трлн рублей и готовит налоговые предложения для обеления зарплат, передает корреспондент ИА REGNUM 18 июля.

«Значительный потенциал повышения собираемости налогов лежит в периметре зарплатных налогов. Мы знаем, что сегодня около 10 трлн рублей — это те неучтенные доходы населения, с которых не платятся налоги, в том числе и страховые взносы», — сказал глава Минфина на парламентских слушаниях в Госдуме.

«И ситуация, когда у предприятий-конкурентов в схожих условия уровень оплаты отличается в разы, это просто необъяснимо. Мы здесь должны обсудить возможность создания дополнительного экономического стимула путем обеления тех зарплат, которые еще сегодня платятся в конвертах, это задача налоговой политики и налоговых предложений, которые мы сегодня формируем», — сообщил Силуанов.

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