Неделя обещает быть удачной для рубля

Москва, , 14:23 — REGNUM «Рубль на прошлой неделе значительно восстановился. В частности, котировки по валютной паре usd/rub нашли локальный хай в районе уровня 61, откуда начался откат». Как считает аналитик Forex Optimum Иван Капустянский, в пользу рубля на прошлой неделе сыграло несколько факторов.

Ключевым, по мнению аналитика, стало выступление главы ФРС перед Конгрессом США, после которого инвесторы усомнились в дальнейшем экономическом росте США. Также нефть оказала значительную поддержку национальной валюте. Значительным фактором поддержки нефтяных цен в последнее время выступают новости из поднебесной об увеличении спроса на сырьё со стороны местных нефтеперерабатывающих заводов.

Технически на текущей неделе рост национальной валюты имеет потенциал продолжиться, полагает Капустянский. Подспорьем для рубля может оказаться нефть и ряд макроэкономических данных по развитым экономикам. На неделе опубликуют статистику по инфляции в Еврозоне и Японии, а также по ВВП США. Учитывая негативные тренды, данные могут оказаться слабыми, что поддержит российский рубль и в целом рисковые активы. На этом фоне валютная пара usd/rub может продолжить падение в район диапазона 58,30−58, где проходит нижняя граница восходящего канала, резюмировал он.