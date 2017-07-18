Уволенный депутатами сити-менеджер Нижнего Новгорода ушел в медиа-бизнес

Нижний Новгород, , 13:43 — REGNUM Бывший глава администрации Нижнего Новгорода, уволенный с этого поста после того, как депутаты гордумой признали итоги его работы неудовлетворительными, один из участников громкого уголовного дела о продаже акций ОАО «ТЭК-НН» Олег Кондрашов возглавил местную телекомпанию «Волга».

Примечательно, что телекомпания принадлежит брату бывшего сити-менеджера, депутату городской думы Нижнего Новгорода Сергею Кондрашову.

На новом посту Кондрашов намерен усовершенствовать используемую в телекомпании экономическую модель, которая, по его мнению, нуждается в доработке.

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В частности, он намерен заняться вопросами привлечения инвестиций, технической модернизацией телекомпании, а также намерен уделить внимание систематизированию ее финансово-хозяйственной деятельности. Эти задачи он планирует выполнить «в сжатые, но разумные сроки».

Как сообщало ИА REGNUM, в 2010 году Олег Кондрашов был назначен на пост главы администрации Нижнего Новгорода. К этому времени он уже был одним з самых известных в Нижнем Новгороде предпринимателей.

Наибольшую известность он получил как создатель ГК «ПИР», владеющей сетью ресторанов в нижнем Новгороде. Кроме того, отметился Кондрашов и в сфере энергетики, побывав директором ОАО «Нижегородская сбытовая компания». Ему принадлежит благотворительный фонд, занимающийся помощью многодетным семьям.

В 2005 году впервые был избран депутатом городской думы.

Будучи главой городской администрации, оказался замешан в уголовном деле по поводу продажи акций ТЭК-НН, однако сумел избежать уголовного наказания, оставшись в статусе свидетеля.

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Летом 2015 года был уволен городской думой с поста главы администрации. Тогда гордума отказалась принимать отчет Олега Кондрашова о проделанной за 2014 год работе и досрочно прекратила его полномочия. Инициатором отставки Кондрашова стал глава города Олег Сорокин.

По мнению экспертов, Кондрашов стал жертвой открытого противостояния между Сорокиным и губернатором Валерием Шанцевым.

После того, как гордума лишила Кондрашова полномочий, Шанцев предложил думе отменить решение о принудительной отставке главы администрации. По мнению губернатора, решение гордумы об увольнении Кондрашова противоречит нормам 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ».

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Городская дума Нижнего Новгорода отказалась менять свое решение. Позже суд отказал областному правительству в иске, требовавшем признать незаконнойдосрочную отставку главы городской администрации Олега Кондрашова.