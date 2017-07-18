Власти Симферополя не могут победить стихийную торговлю

Симферополь, , 13:36 — REGNUM После того, как власти Симферополя приступили к активной борьбе с нелегальными торговцами, в городе начал распространяться новый вид стихийной торговли. Об этом 18 июля заявил глава администрации Симферополя Геннадий Бахарев, передает «Крыминформ».

"Сейчас еще появилась другая тенденция — расклеивают объявления во дворах с ценами и привозят товар прямо туда. Понимаю, что людям это удобно, потому что можно никуда не ходить, но они должны понимать, что такие торговцы не платят налоги и ничего не приносят в бюджет города», — заявил Бахарев.

Не меньшие проблемы в деле борьбы с нелегальной торговлей, по его словам, вызывают «сложные в части наказания» иностранные граждане.

Бахарев указал, что для усиления мер борьбы со стихийной торговлей власти хотели увеличить штат департамента административно-технического контроля (ДТК), однако сделать этого не получилось.

«Мы надеялись, что увеличим штат ДТК, чтобы постоянно держать на местах стихийной торговли, как на работе, людей, но нам не дают. Будем действовать с помощью ополчения и казаков. Думаю, получится», — заявил он.

Отметим, что в середине июля о привлечении отрядов казачества и Народного ополчения в помощь Симферопольской администрации для борьбы со стихийной торговлей заявил вице-премьер Республики Крым Юрий Гоцанюк.

«Наибольшее количество торгующих зафиксировано в Симферополе. В связи с чем считаем целесообразным попросить помощи у наших доблестных казаков и ополченцев, которые будут патрулировать площади Симферополя», — указал он.

По его словам, казаки и ополченцы будут препятствовать незаконной торговле, а уполномоченные на то люди — оформлять протоколы и выписывать штрафы. Гоцанюк выразил уверенность, что такое объединение усилий принесет положительный результат.