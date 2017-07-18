Украина: режим чрезвычайных мер в энергетике пока решили не продлевать

Киев, , 13:38 — REGNUM В энергетике Украины прекратил действие режим чрезвычайных мер, начавшийся еще полгода назад и потом несколько раз продлевавшийся. Однако это не значит, что подобные меры не могут быть применены в ближайшем будущем. Об этом сообщил сегодня, 18 июля, журналистам директора украинской национальной энергетической компании «Укрэнерго» Всеволод Ковальчук.

Он подчеркнул, что чрезвычайное положение в энергетике страны закончилось. Официально этот период подошел к концу в понедельник, 17 июля. По словам Ковальчука, сейчас энергетическая система страны по объективным причинам не нуждается в действие режима чрезвычайных мер.

При этом директора украинской национальной энергетической компании «Укрэнерго» не исключил, что в будущем, если возникнут проблемы с поставками угля, например, будет сорван график, то этот вопрос станет вновь актуальным. Предположительно речь идет об октябре 2017 года.

«Но пока об этом говорить рано, мы смотрим в будущее с оптимизмом», — подчеркнул Ковальчук.

Напомним, что в январе 2017 года украинские радикалы, среди которых есть и бывшие участники боевых действий на Востоке Украины со стороны официального Киева, начали блокаду железнодорожных путей из Донбасса. По этому маршруту шли поставки угля на Украину, то есть, несмотря на конфликт, какие-то экономические связи между сторонами сохранялись. Однако радикалы посчитали, что Киев не должен закупать уголь у неподконтрольных территорий из «патриотических соображений». Это при том, что большинство эффективно работающих шахт на территории самой Украины почти нет, и в этом случае поставки энергоносителя из ДНР и ЛНР были крайне важны для страны, так как половина ТЭС энергогенерирующих компаний страны работают на угле антрацитной группы из Донбасса.

Выпадающие мощности пытались компенсировать за счет АЭС, однако с учетом положения и украинской атомной энергетики, таким образом решить проблему полностью не удалось. В результате правительство 17 февраля распорядилось ввести чрезвычайное положение в энергетики страны, это предполагает веерное отключение потребителей. В период действия чрезвычайных мер компания «Укрэнерго» обязана определить допустимый уровень снижения резерва энергогенерирующих мощностей; установить требования по составу оборудования ТЭС в разрезе энергоблоков; при необходимости и по согласованию с Минэнергоугля — применять графики аварийных отключений.

После этого ЧП в энергетики Украины продлевали еще несколько раз. Последний раз это произошло в середине июня. Однако после этого министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик заявил, что кабинет министров больше не намерен продлевать чрезвычайные меры в энергетике.

Ранее ИА REGNUM со ссылкой на данные Госстата сообщало, что за период с января по июнь этого года импорт угля на Украине составил 7,9 млн тонн. Это стоило Киеву $1,257 млрд, $631 млн из которых ушли в Россию за поставки энергоносителя. Еще $340 млн получили США. Остальное — другим поставщикам, в частности ЮАР. Однако в будущем доля США будет расти, так как ранее президент Украины Петр Порошенко высказал желание закупать больше американского угля. Хотя он, безусловно, дороже российского. Причем в стоимостном выражении импорт угля для Украины вырос сразу на $579 млн. В то же время если бы украинская сторона продолжила покупать уголь у республик Донбасса, то это позволило бы ей частично компенсировать резкий рост стоимости антрацита, случившийся в 2016 году, поскольку его внутриукраинская стоимость ниже цены на мировых рынках.

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