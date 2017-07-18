Рособоронэкспорт: Ни один контракт из-за санкций не сорван

Жуковский, Московская область, , 13:09 — REGNUM Из-за введенных странами Запада санкций в отношении России не были сорваны сроки ни по одному из контрактов на поставку оружия заказчикам, заявил журналистам на авиасалоне МАКС-2017 глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев.

По его словам, определенное влияние санкции оказали на схемы расчетов. Несколько некомфортно, когда идет согласование платежей, таможенных процедур, сказал Михеев.

«Просто приходится прилагать больше усилий, но ни один контракт нами не сорван», — уточнил глава «Рособоронэкспорта».

При этом на количество заказов санкции не повлияли: только в 2016 году компания заключила более тысячи контрактов. За шесть месяцев 2017 года было отгружено военной продукции на $4,517 млрд.

«Все контракты и поставки идут в соответствии с графиками в рамках утвержденного плана экспорта — $12,9 «, — сказал Михеев.

Как сообщало ИА REGNUM, XIII Международный авиационно-космический салон МАКС открылся 18 июля. Запланировано посещение форума президентом Рф Владимиром Путиным.

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