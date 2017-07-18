Все выше и выше: Воронежская область в лидерах по росту норматива на ОДН

Воронеж, , 12:59 — REGNUM Воронежская, Белгородская, Курская, Тульская области попали в число регионов, где произошел самый существенный рост нормативов расходов на общедомовые нужды (ОДН). Результаты мониторинга опубликовал «Общероссийский народный фронт». В ОНФ выразили обеспокоенность тем, что в ряде регионов увеличение нормативов ОДН приведет к росту сумм в платежках, которые жители получат в августе. В Воронежской области этот рост уже произошел — с 1 июня.

Корректировку нормативов потребления коммунальных ресурсов на общедомовые нужды в многоквартирных домах (расход горячей и холодной воды, электроэнергии, а также водоотведение) регионы должны были провести до 1 июня.

По результатам мониторинга выяснилось, что, по сравнению с нормативами, действующими с 1 ноября 2016 года, в среднем нормативы на холодную и горячую воду снизились на 19,5% и 25% соответственно, а на электричество — выросли в два раза, что в целом увеличило сумму платежа за ОДН.

«При этом нормативы в регионах по-прежнему существенно отличаются друг от друга, хотя и претерпели серьезные изменения», — говорят в ОНФ.

В число регионов, где нормативы на потребление горячей воды существенно — более чем на 90% снижены — вошли Северная Осетия, Ингушетия, Дагестан, Смоленская область, Еврейская автономная область. Забайкальский край. В Ингушетии, Дагестане, Хакасии, Татарстане и Забайкальском крае снизились и нормативы на потребление электроэнергии.

В Воронежской и Белгородской областях, в Калмыкии и Якутии эксперты зафиксировали рост нормативов потребления горячей воды более чем на 30%. В Курской и Сахалинской области нормативы на потребление электроэнергии выросли на 200−300%.

Самые высокие максимальные нормативы по электроэнергии были выявлены в ХМАО, Республике Мордовия, Красноярском крае, Тульской области, самые низкие обнаружены в Республике Ингушетия, Тверской области и Республике Крым.

В Воронежской области потребители уже почувствовали повышение. Приказ департамента ЖКХ и энергетики Воронежской области №128 датирован 19 июня 2017 года и, как говорится в документе, «распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 июня 2017 года». Таким образом, рост нормативов ОДН уже отразился в платежках граждан, полученных ими в июле.

Так, для жителей квартир, расположенных в девятиэтажках, норматив потребления холодной воды на ОДН вырос фактически в два раза — с 0,036 до 0,06, точно так же, до 0,06, вырос норматив и на потребление горячей воды. Норматив на электроэнергию также значительно увеличен — с 1,51 до 2,18. Норматив на водоотведение составил 0,12. Повышение объясняют тем, что действовавшие нормативы не покрывали расходов на фактическое потребление коммунальных ресурсов.

Новая система оплаты ОДН заработала в российских регионах с начала 2017 года: ОДН отнесли к жилищным услугам, оплата ведется по нормативам. Тот объем потребленных ресурсов, который потребляется сверх норматива, УК должны оплатить из средств, которые получают по так называемой первой строке — за содержание и ремонт жилья. Таким образом, власти хотели ограничить аппетиты управляющих компаний и заставить их экономить. Однако уже в феврале, когда пришли квитанции с начислениями по-новому, выяснилось, что плата за ОДН сократилась далеко не для всех. В ряде случаев управляющие компании просто повысили тариф на содержание жилья — не спросив об этом жителей (как того требует Жилищный кодекс), а где-то норматив просто проигнорировали.

В Воронеже немало примеров, когда плата по нормативам за ОДН оказалась выше, чем по счетчикам. Например, дом №31 «А» по улице Морозова (обслуживается ООО «Кит-2»). Здесь за трехкомнатную квартиру — прописаны и проживают два человека, установлены счетчики — плата за электроэнергию на общедомовые нужды по итогам декабря составила 209,47 рублей. При расчете по новым правилам за январь — уже 216,77 рублей, за июнь, по вновь принятым нормативам, придется заплатить уже 266,34 рубля. Выросла и оплата за воду: если по итогам декабря по этой квартире «РВК-Воронеж» насчитал в общей сложности 16 рублей 18 копеек, то в январе сумма по нормативу составила уже 18 рублей (по девять рублей за горячую и холодную воду) плюс 38,46 рублей — за теплоэнергию, затраченную на нагрев холодной воды для горячей. За июнь плата за холодную воду на ОДН составила 25,11 рублей, еще 22,48 рубля — за холодную воду для горячей воды, 101,82 руб. — за тепловую энергию для нагрева холодной воды для горячей воды. Случай — далеко не единичный: о поступающих жалобах на оплату ОДН неоднократно говорили и депутаты областной думы, и областные и городские чиновники.

Между тем, говорят эксперты, и новые нормативы далеко не предел: нередко собственники, подписывая договоры с управляющей компанией, либо голосуя на собрании, сами берут на себя оплату сверхнормативной разницы, таким образом, освобождая УК от дополнительных расходов.

В августе же воронежцы получат новые платежки — очевидно, с еще большими суммами: с 1 июля в регионе, как и по всей стране, в очередной раз выросли тарифы на коммунальные услуги.