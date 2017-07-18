Алтайских бурёнок обеспечили едой на зиму

Барнаул, , 13:05 — REGNUM Минсельхозуправление Алтайского края обнародовало данные о темпах кормозаготовительной кампании в регионе. По оперативным данным на 17 июля, запас грубых и сочных кормов оценивается в 419 тыс. тонн. Активно ведется заготовка сена и закладка сенажа.

«Практически все сено прессуется в тюки, более 80% полученного корма уже доставлено к местам зимовки скота. Сенаж заготавливают с применением специальных консервантов», — отмечают аграрии.

Известно, что самые высокие показатели по кормообеспеченности сейчас в Кытмановском районе, где на условную голову скота заготовлено по 11 центнеров кормовые единиц кормов. Также в число лидеров по этому показателю вошли Алейский, Тогульский, Змеиногорский и некоторые другие районы.

Напомним, несмотря на то, что в нынешнем сезоне из-за погодных условий (заморозков и дождей) комплекс полевых работ начался позднее среднемноголетних сроков, алтайским земледельцам удалось завершить сев в оптимальные сроки. В частности, пшеницей засеяно более 2 млн гектаров. Из кормовых культур в регионе посеяли суданскую траву, сорго-суданские гибриды и рапс. Все посевы сельскохозяйственных культур в Алтайском крае будут занимать площадь 5,4 млн гектаров, что соответствует уровню 2016 года.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, в 2016 году Алтайский край, несмотря на погодные катаклизмы в виде наводнения, засухи и града, собрал внушительный урожай зерновых и некоторых других культур.

По прогнозам некоторых аграриев, этот год должен быть не хуже предыдущего. Правда, сейчас на Алтай зачастили дожди с ливнями и грозами, и многое будет зависеть от того, как поведет себя погода в канун уборочной страды. Превышение в 1,5−2 раза показателей месячной нормы осадков зафиксировано в Кулундинском, Благовещенском, Баевском, Шелаболихинском и других районах.

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Тем не менее аграрии надеются, что государственная поддержка и происходящее техническое перевооружение отрасли позволят выйти на нормальные темпы работ и провести сев в оптимальные агротехнические сроки и всех остальных культур.

По данным краевого минсельхоза, в первом полугодии 2017 года аграрии региона направили на техническое перевооружение отрасли около 3 млрд 850 млн рублей. Объем инвестиций превысил вложения за первое полугодие 2016 года более, чем на 1 млрд рублей.

«Алтайские сельхозтоваропроизводители активнее всего приобретали тракторы, зерноуборочные и кормоуборочные комбайны, посевную технику. Сейчас, в преддверии уборочной, аграрии приоритеты приобретения смещают в сторону зерноуборочной техники и зерносушильного оборудования», — отмечают чиновники.

Вместе с тем, самым рекордным по инвестициям в техперевооружение сельского хозяйства для Алтайского края стал 2016 год, когда на эти цели было направлено около 7 млрд рублей.

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