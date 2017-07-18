В Узбекистане пройдет крупная плодоовощная ярмарка

Ташкент, , 13:17 — REGNUM В Ташкенте с 6 по 8 сентября состоится II Международная плодоовощная ярмарка, сообщила пресс-служба компании «Узбекозиковкатхолдинг» (Узпродтовары).

Ярмарка позволит узбекистанским компаниям представить свою продукцию, а также призвана расширить географию экспорта, рынок сбыта сельхозпродукции и найти новых иностранных партнёров, а зарубежным участникам — найти партнёров для налаживания поставок плодоовощной продукции на рынки своих стран.

В выставочных павильонах будут представлены произведенные в Узбекистане свежие, сушёные и переработанные фрукты, овощи, бахчевые и бобовые культуры, а также специи.

«Сегодня большой интерес для местных производителей плодоовощной продукции представляют зарубежные перерабатывающие и ритейл-компании», — отмечается в сообщении.

В целях налаживания кооперационных связей между местными производителями и зарубежными участниками, в павильонах национального выставочного комплекса «Узэкспоцентр» будут работать «переговорные зоны», где поставщики смогут провести прямые переговоры с представителями зарубежных торговых компаний, в частности со специалистами, принимающими решения о закупках.

Вместе с тем, для зарубежных участников ярмарки будет организован специальный тур на предприятия по переработке плодоовощной продукции и в холодильные комплексы.

Как ИА REGNUM сообщало ранее, в ходе Первой международной ярмарки плодоовощной продукции, которая состоялась 8−10 ноября 2016 года в Ташкенте, узбекистанские компании и российские ритейлеры договорились о поставках фруктов и овощей на российский рынок на общую сумму 117 миллионов долларов.

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