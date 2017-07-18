Сено новосибирские аграрии заготавливают ударными темпами

Новосибирск, 18 июля 2017, 18:49 — REGNUM Аграрии Новосибирской области уже заготовили 109,6 тысяч тонн сена. Это, по данным регионального министерства сельского хозяйства, на 27,5 тысяч тонн больше, чем в аналогичном периоде 2016 года. Как заявил и.о. министра сельского хозяйства области Евгений Лещенко, который 14 июля побывал в Черепановском районе на заготовке кормов, несмотря на непростые погодные условия, заготовка сена ведётся с опережением темпов.
По данным, которые ИА REGNUM предоставили в новосибирском Минсельхозе, сенажа к середине июля заготовлено 179,8 тысяч тонн — на уровне прошлого года. Общая обеспеченность по грубым и сочным кормам составляет 2,8 центнеров кормовых единиц на одну условную голову. На аналогичный период 2016 года этот показатель составил 2,4 центнера.
По заготовке сена лидируют Сузунский, Купинский и Венгеровский районы Новосибирской области. Некоторые районы заготовили более половины сенажа от плана — Черепановский, Маслянинский и Каргатский.
Как отмечают власти, сейчас в регионе формируются рабочие планы по уборке урожая и в ближайшее время будет уточнён прогноз по валовому сбору зерна — он ожидается на уровне прошлого года.
В Новосибирской области в 2017 году планируется заготовить 404,4 тыс. тонн сена и 1,124 млн тонн сенажа. На одну условную голову необходимо заготовить 35 центнеров кормовых единиц, в том числе сено, сенаж, силос и зернофураж.
Как отметил Лещенко, на полях Новосибирской области работает сенозаготовительная техника, произведенная в регионе (косилки, грабли, рулонные пресс-подборщики и др.), закупки которой субсидируются согласно федеральному и областному законодательству. Так, в 2015 году объём государственной поддержки сельскохозяйственного производства в Новосибирской области составил 4,4 млрд рублей.
Новосибирская область занимает территорию 177,8 тыс. кв. километров, на которой проживает почти 2,8 млн человек, из них в сельской местности 587,4 тыс. человек или 21,3%. В области во всех категориях хозяйств имеется 7657,5 тыс. га сельскохозяйственных угодий (43,1% от территории области), из них 3614,5 тыс. га пашня (47,2% от сельхозугодий области и 3,1% от пашни России), остальные — сенокосы, пастбища и залежи.
Объем валовой продукции сельского хозяйства по всем категориям хозяйств в 2015 году составил 88,1 млрд рублей, с индексом производства 104,5% к уровню 2014 года. Удельный вес валовой продукции сельского хозяйства области в общем объеме Российской Федерации по статистическим данным составляет 1,7%.
Сельскохозяйственным производством в области занимаются 465 организаций. На долю, которых приходится 62% объема производства сельскохозяйственной продукции. Функционируют 2 420 крестьянских (фермерских) хозяйств, доля производства продукции в общем объеме сельскохозяйственного производства области составила 7,6 процентов. Зарегистрировано 233 тысяч личных подсобных хозяйств населения — доля в общем объеме производства 30,4%.
Массовая заготовка пока не началась в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах.
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