В Красноярске продаётся имущество признанного банкротом ЗАО «Сибстоун»

Красноярск, , 12:51 — REGNUM Администрация города Красноярска приглашает к сотрудничеству строительные компании и организации городов России и предлагает желающим рассмотреть возможность выступить инвестором завершения строительства многоквартирного жилого дома.

Торги по продаже незавершенного строительством многоквартирного жилого дома по ул. Копылова общей площадью 30 689,6 кв. м и права аренды двух земельных участков под ним общей площадью 17 437 кв. м — 268 млн 124 тысячи 700 рублей (минимальная цена продажи — 80 млн 437 тысячи 410 рублей) будут объявлены 31 июля 2017 года.

Завершатся торги 22 сентября 2017 года. Торги проводятся в электронной форме на электронной торговой площадке оператора ООО «СЭлТ» (ОГРН 1 097 746 806 893).

(http://bankruptcy.selt-online.ru).

Жилой дом, строительная готовность которого составляет 51%, расположен в респектабельном, экологически чистом районе города Красноярска, имеет удобные транспортные связи с остальными частями города и развитую социально-бытовую инфраструктуру. Это дает основания полагать, что завершение строительства данного жилого дома может быть рассмотрено потенциальными инвесторами как инвестиционно-привлекательный проект.

В свою очередь администрация города Красноярска готова оказывать консультативную помощь и поддержку в решении организационных и правовых вопросов в рамках возложенных на орган местного самоуправления полномочий.

В Красноярске в период 2006—2007 годы на основании выданных администрацией города Красноярска разрешений ЗАО «Сибстоун» началось строительство кирпичного многоэтажного жилого дома переменной этажности со встроено-пристроенными нежилыми помещениями и инженерным обеспечением по ул. Копылова, 19 (1 и 2 очередь). Указанный дом состоит из 255 квартир общей площадью 17 541 кв. м. В 2008 году работы на объекте приостановлены.

Решением Арбитражного суда Красноярского края от 18 августа 2010 года указанный застройщик признан банкротом, открыто конкурсное производство. Арбитражным судом Красноярского края от 18 мая 2017 года утвержден порядок, сроки и условия продажи имущества ЗАО «Сибстоун».