Mercedes лёг под каток «дизельгейта»

Берлин, , 12:46 — REGNUM Власти Германии подозревают немецкого автопроизводителя Daimler в манипуляциях с данными о выбросах. Об этом накануне сообщила Süddeutsche Zeitung. Предполагается, что автоконцерн продал около миллиона машин с обманными устройствами, занижающими показатели выбросов.

Предполагается, что Daimler использовал специальные технологии для занижения показателей выбросов от дизельных двигателей ОМ 642 и ОМ 651, выпущенные с 2008 по 2016 год. Оба мотора устанавливались практически на всю линейку Mercedes-Benz, а также на некоторые модели Chrysler и Jeep.

В мае 2017 года в офисе Daimler проходили обыски, связанные с со скандалом с выбросами дизельных двигателей в атмосферу. Ранее, в апреле 2017 года, Минюст США обвинил автоконцерн Daimler в превышении норм вредных выхлопов, причём указывая, что эти действия со стороны компании преднамеренные.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, осенью 2015 года властями США автомобильный концерн Volkswagen был обвинен в манипуляциях в рамках экотестов дизельных автомобилей. Для автомобильной отрасли это один из самых громких скандалов за последнее время. Это событие подорвало репутацию дизельных двигателей, а также серьезно сказалось на отношении к ДВС.

Прежде считалось, что раз дизельные моторы сжигают меньше горючего, чем бензиновые, соответственно, они выбрасывают в атмосферу меньше углекислого газа, угрожающего глобальному климату. В связи с этим лидеры ЕС ввели льготный налоговый режим для водителей авто с дизельным двигателем, но в 2015 году всё изменилось. Если раньше владельцам дизелей были готовы дать преференции, то после ситуации с Volkswagen власти громко заявляют о вреде таких агрегатов. Теперь главным тезисом является то, что выделяемые дизельными двигателями канцерогенные взвешенные частицы и ядовитый диоксид азота особенно опасны именно для человека.

Некоторые немецкие города намерены ввести ограничения или запреты на въезд дизельных автомобилей при особо неблагоприятной экологической обстановке. В связи с этим уже зафиксировано падение спроса на дизельные автомобили в Германии. Многие города еще не приняли окончательного решения, к тому же, как отмечают эксперты, некоторые планируемые запреты сомнительны с юридической точки зрения.