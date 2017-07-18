Россия готовит документы по кредиту в $700 млн для Белоруссии

Москва, , 12:43 — REGNUM Россия и Белоруссия оформляют документы на межгосударственный кредит для Минска в размере $700 млн, заявил замминистра финансов РФ Сергей Сторчак.

По его словам, идет техническая работа, политические решения уже приняты.

«Мы оформляем документы и все — $700 млн, как и договорились, как было объявлено», — цитирует Сторчака ТАСС.

Он также пояснил, что документы по кредиту будут подписаны после того, как выйдет распоряжение правительства РФ.

Напомним, 3 апреля состоялась встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, в ходе которой были достигнуты договорённости по ключевым экономическим вопросам, в том числе найдены решения по нефтегазовому спору.

Российская сторона согласилась рефинансировать текущие долговые обязательства Белоруссии в рамках межгосударственных кредитов, включающие основной долг и сумму процентов к погашению на 2017 год, в размере порядка $750−800 млн.

Читайте ранее в этом сюжете: Минфин Белоруссии ожидает от России кредита в $700 млн