Татарская таможня остановила регистрацию 51 фирмы-однодневки

Казань, , 12:52 — REGNUM

Таможня Татарии за первое полугодие 2017 года пополнила федеральный бюджет на 11 млрд 435 млн рублей, что выше планового показателя на 11%. Об этом в рамках брифинга 18 июля рассказал первый заместитель начальника Татарстанской таможни Дмитрий Перфилов, уточнив, что в этом году появились новые направления деятельности.

«В регионе деятельности таможни находятся два международных воздушных пункта пропуска — аэропорты «Казань» и «Бегишево». За первое полугодие текущего года осуществлён таможенный контроль 2 771 воздушного судна международного следования, на которых проследовало 357 тысяч пассажиров. Значительное влияние на увеличение пассажиропотока оказало открытие новых международных направлений и возобновление маршрутов в Турцию, а также проведение в этом году Кубка конфедераций», — отметил Перфилов, добавив, что увеличение пассажиропотока привело и к росту административных правонарушений.

Должностными лицами таможни за январь-июнь 2017 года было возбуждено 1 030 административных дел, что на 73% больше, чем за такой же период 2016 года. Подавляющее большинство из них было возбуждено в аэропорту «Казань».

Среди нововведений этого года Перфилов назвал присвоение ведомственного кода отделу таможенного оформления таможенного контроля №2 Набережночелнинского таможенного поста. Это позволит ряду заинтересованных предприятий республики осуществлять доставку товаров непосредственно через аэропорт «Бегишево».

Ещё одна инновация этого года — противодействие фирмам-однодневкам.

«Для региона деятельности нашей таможни актуален вопрос присоединения большого числа юрлиц к организациям, зарегистрированным в Республике Татарстан. Это происходит по схеме альтернативной ликвидации и с целью ухода от ответственности за преступления и правонарушения в сфере валютного законодательства. Фирмы перерегистрируют на подставных лиц, — отметил Дмитрий Перфилов. — Нами раскрыта преступная схема по выводу денежных средств и прекращены регистрационные действия в отношении 51 юридического лица».

Говоря о планах, Перфилов уточнил, что важным среди них является создание почтового таможенного поста на базе Казанского логистического почтового центра. С декабря на нём проводится обработка внутренних почтовых отправлений. Сейчас же идёт работа по организации международного почтового обмена.

Напомним, в состав Татарстанской таможни входит шесть таможенных постов.