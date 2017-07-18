Жизненно важный «мирный атом»: Япония запустит еще 10 атомных реакторов

Токио, , 12:21 — REGNUM Япония осознает важность атомной энергетики и до конца 2017 года планирует запустить около десяти ядерных реакторов. Пока же в стране действуют только пять реакторов. Об этом сегодня, 18 июля, в ходе форума «Астана Экспо-2017» на панельной сессии «Безуглеродная энергия — энергия будущего» заявил экс-президент Японского атомного промышленного форума Такуя Хаттори.

Он ожидает, что к концу года удастся запустить десять реакторов, поскольку сейчас люди осознают, как важна ядерная энергия. Хаттори напомнил, что в Японии работали 54 реактора до аварии на АЭС «Фукусима-1», а доля атомной энергетики в общем энергобалансе страны достигала 30%. Еще 30% приходилось на газовую генерацию, 20% — на угольную, 10% — на альтернативные энергоисточники. Однако после аварии на АЭС в 2011 году энергетический баланс страны претерпел серьезные изменения.

В настоящее время здесь эксплуатируются только пять атомных реакторов. Выпадающие мощности Япония пытается замещать газом и углем, однако их страна полностью импортирует. К тому же эти энергоносители гораздо дороже по сравнению с АЭС. За поставки угля и газа Япония платит каждый год около $30 млрд.

Поэтому Токио намерен увеличить долю электроэнергии, генерируемой на АЭС. К 2030 году Япония хочет вернуться к доле атомной энергетики в общем энергобалансе страны в 30%. Причем снижать темпы развития возобновляемых источников японские власти не хотят. Они надеются на то, что через 13 лет совокупная доля атомной и альтернативной энергетики сможет вырасти до 44%. Кроме того, Хаттори уверен, что такое изменение в энергетике страны позволит и улучшить экологическое состояние, снизив выбросы CO 2 на 26% по сравнению с 2009 годом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, катастрофа на «Фукусиме-1» заставила не только Японию, но и многие другие страны, в частности Германию, пересмотреть свои планы относительно атомной энергетики. В 2012 году Есихико Нода, занимавший на тот момент пост премьер-министра страны, объявил, что правительство взяло курс на полный отказ от ядерной энергии к 2040 году, после того как существующие реакторы достигнут возраста 40 лет. Такой возраст реакторов является крайним лицензионным сроком их эксплуатации. Население Японии, которое и раньше всегда с опасной относилось к АЭС, после аварии 2011 года было настроено еще более негативно по отношению к атомной энергетике.

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Однако постепенный отказ от АЭС дался Японии нелегко. За три года после катастрофы на «Фукусиме» страна потратила $270 млрд на импорт угля, нефти и СПГ. Это на 58% превышает расходы, которые могли бы быть при работе АЭС. В результате в Японии произошел дефицит торгового баланса впервые за 30 лет. Придерживаться своих обязательств по сокращению выбросов парниковых газов тоже не получилось. Так, осознавая важность атомной энергетики, еще в 2012 году Синдзо Абэ, только ставший премьер-министром, объявил, что его страна без «мирного атома» не обойдется. Были созданы новые стандарты Nuclear Regulation Authority для регулирования ядерной безопасности, приняли решение о том, что сразу три реактора начнут работать по этим стандартам. Еще через два года правительство выпустило свой первый стратегический энергетический план после аварии на «Фукусиме». В нем говорилось о том, что АЭС должны снова стать основным источником энергии, а строительство новых энергоблоков не исключалось.

В 2015 году после двухлетнего простоя к сети был подключен первый энергоблок АЭС «Сэндай». Также при Абэ стали рассматривать еще 21 заявку на перезапуск энергоблоков. В конце 2016 года Комитет по контролю над атомной энергетикой страны выдал разрешение на продление эксплуатации третьего энергетического блока АЭС «Михама» в префектуре Фукуи, который проработал уже более 40 лет. Готовятся перезапуски еще нескольких энергоблоков.

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