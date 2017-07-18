Ставрополье: 1,3 тыс. подтопленцам без прописки отказали в компенсациях

Ставрополь, , 12:11 — REGNUM В пострадавших от паводка районах Ставрополья 1036 человек лишились компенсации из-за отсутствия правоустанавливающих документов на жилье, где они проживали. Таковы данные министерства имущественных отношений Ставрополья.

Чтобы получить возможность восстановить утраченное имущество или жилье, людям приходится обращаться в суды и доказывать факт проживания в подтопленных домах. На сегодня судами региона рассмотрено 104 таких исков подтопленцев.

Тревогу по поводу отсутствия прописки у подтопленцев забили эксперты сформированной главой МЧС России Владимиром Пучковым комиссии. Как сообщали ИА REGNUM в МЧС, специалисты работают с такими людьми и местными властями. В Минимущества края сформирован штат юристов, которые оказывают подтопленцам бесплатную правовую помощь в восстановлении не только правоустанавливающих документов, но и других, утраченных во время паводка.

Комиссии также выявляют жилье, непригодное для дальнейшей эксплуатации после наводнения, владельцы которого претендуют на получение жилищных сертификатов. На сегодня 495 таких домов признано непригодным. 75 документов на получение жилищных госсертификатов уже рассматриваются федеральным центром. Еще 205 направят в ближайшие дни.

Вместе с тем, в крае практически завершается процесс выплат компенсаций пострадавшим от майского паводка. Как сообщили корреспонденту в пресс-службе губернатора, из регионального бюджета на сегодня единовременные выплаты в размере 10 тыс. рублей еще не получил 821 человек. Выплаты за частично утраченное имущество по 50 тыс. рублей и за полную утрату по 100 тыс. рублей уже получили все пострадавшие.

За счет федерального бюджета готовятся переводы единовременных выплат по 10 тыс. рублей на счета 1875 человек и для 8 человек — по 50 тысяч рублей.

Напомним, что федеральный центр выделил региону около 1 млрд рублей на выплаты компенсаций. Еще более 800 млн направлено на эти цели из регионального резервного фонда.

До конца июля в районах подтопления власти обещают восстановить все пострадавшие объекты инфраструктуры.

Напомним, 24 мая 2017 года из-за обильных долговременных дождей в Ставропольском крае начался паводок. «Большая вода» зашла в несколько тысяч домов 29 населенных пунктов края девяти муниципалитетов.

Во время «Прямой линии с президентом» жительница села Краснокумского пожаловалась Владимиру Путину на проблемы, связанные с получением компенсаций. В частности, она обратила внимание президента на задержки выплат и взимание платы за сбор документов МФЦ. Президент пообещал взять под контроль этот процесс.