АФК «Система» отказали в отводе судьи в споре с «Роснефтью»

Москва, , 11:46 — REGNUM Представители АФК «Система» потребовали отвода судьи Замоскворецкого суда Москвы, рассматривающей иск о переписке менеджеров «Башнефти», которую представила «Роснефть» в качестве доказательства по иску к АФК «Система» на сумму 170,6 млрд рублей. Об этом передает корреспондент РИА «Новости» из зала суда.

Юрист компании сказал, что у АФК «Система» есть сомнения в беспристрастности судьи, которая отклонила «наше ходатайство об экспертизе и игнорирует позицию нотариуса, который не приходит на заседания».

Отметим, что Замоскворецкий суд Москвы уже отклонил ходатайство АФК «Система» об отводе судьи по иску «Роснефти» и «Башнефти».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае текущего года руководство «Роснефти» и «Башнефти» подало в арбитражный суд Москвы иск против «Системы», ранее владевшей контрольным пакетом акций «Башнефти».

Компания обвиняется в том, что она якобы обесценила активы «Башнефти». Сумма иска на данный момент составляет 170,6 млрд рублей. В АФК с этим решением не согласны.

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