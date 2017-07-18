Сброс воды в Волге пошел на убыль

Самара, , 11:54 — REGNUM В связи с уменьшением притока к створу гидроузла, Жигулевская ГЭС начала постепенно снижать расходы воды в нижний бьеф. Как сообщили ИА REGNUM в филиале «РусГидро» Жигулевской ГЭС, 17 июля планируемый суммарный расход через Жигулевский гидроузел составил 16 350 м3/с, в том числе через гидроагрегаты — 6100 м3/с, через водосливную плотину 10 250 м3/с.

«В соответствии с указаниями Росводресурсов, Жигулевская ГЭС работает в режиме поддержания уровня воды в верхнем бьефе в пределах отметок 53,2−53,30 м, без учета сгонно-нагонных ветровых явлений, — пояснили специалисты энергетического холдинга. — Половодье на Волге и Каме из-за обильных дождей приобрело затяжной характер. Резкое повышение приточности началось с 11 июля. Максимум наблюдался 14 июля и составил 17 574 м³/с. В связи с тем, что водохранилище Жигулевской ГЭС заполнено до проектных отметок, потребовалось увеличение сбросов через водосливную плотину. Пик сброса воды пришелся на 13.07.2017, когда суммарный среднесуточный сброс через Жигулевский гидроузел составил 19 293 м³/с».

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Как сообщало ИА REGNUM, власти Самары предупредили жителей о резком повышении уровня воды в Волге с 12 июля на 1−1,5 м. В Новокуйбышевске в зоне большого подтопления из-за подъема воды оказалс поселок Гранный, власти приняли решение закрыть для всех видов транспорта проезд к городскому пляжу и песчаной косе Криуше.

По информации специалистов Жигулевской ГЭС (филиал «РусГидро»), в бассейне Верхней Волги и Камы резко возросла приточность. Причиной стали обильные осадки — с 10 по 12 июля — боковая приточность в Куйбышевское водохранилище выросла с 1500 до 2460 кубометров в секунду.

«Суммарный приток к створу Куйбышевского гидроузла вырос в 1,3 раза, на 4300 куб. м/с — с 13 000 до 17 300 кубометров в секунду, из общего поступления воды боковая приточность оставляет 2460 куб. м/с, 6570 куб. м/с — от Чебоксарской ГЭС, 8281 куб. м/с — от Нижнекамской ГЭС. Гидрологическая обстановка 2017 года уникальна тем, что весеннее половодье перешло в дождевой паводок. Фактический боковой приток в Куйбышевское водохранилище в июне 2017 года составил 2735 м3/с при норме 1440 куб. м/с», — констатировали специлисты Жигулевской ГЭС.

По их данным, пиковые сбросы при пропуске ежегодного весеннего половодья достигают 30 тыс. куб. м/с, и такой объем расходов не представляет угрозы для населенных пунктов ниже по течению. Согласно установленному Росводресурсами режиму, до 20 июля Жигулевская ГЭС будет работать при уровнях воды у плотины гидроузла в пределах отметок 53,20−53,30 м — в режиме транзитного пропуска всей поступающей к гидроузлу воды.

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