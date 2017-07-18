Самый крупный российский инвестор в Армении подвел юбилейные итоги работы

Ереван, , 11:32 — REGNUM Самый крупный частный российский инвестор в Армении, компания GeoProMining справляет 10-летний юбилей своего присутствия в республике. На днях юбилейные торжества, приуроченные также к ко Дню горняка и металлурга прошли в городах присутствия компании в Армении — Варденисе, Арарате и Агараке.

GeoProMining владеет в Армении правами на разработку двух рудников — Сотского золотоносного и Агаракского медно-молибденового. Владеет она также двумя предприятиями — Араратской золотоизвлекательной фабрикой и Агаракским комбинатом. За 10 лет работы в стране инвестиции компании, по их данным, составляют $504 млн (из которых $253 млн — на приобретение активов и погашение их задолженностей). Выплаты по налогам составили $171 млн.

С 2007 года, когда компания пришла в Армению, конъюнктура на рынках металлов производства предприятий компании менялась не раз. К примеру, кризис 2008—2009 гг. сильно ударил по «медному» агаракскому активу компании, которая только начинала понимать с чего начинать реанимацию производства и испорченного прежним владельцем рудника. «Золотой» актив имел другие проблемы — Сотский рудник был истощен на предмет богатых руд, а основной массив представлял собой сульфидную руду, трудно поддающуюся обработке по имеющейся на предприятии технологии. Отказавшись от идеи строительства фабрики близ Сотского рудника (это сильно снизило бы транспортные издержки, но оказалось экологически проблемным вариантом), компания внедрила на фабрике в Арарате передовую технологию «Альбион».

В результате внедрения технологии производство золота (сплав Доре) увеличилось в 2,2 раза. В 2017 году компания планирует произвести 3,7 тонн продукции, а количество сотрудников компании GPM Gold с 2009 года возросло на 450 человек.

Благодаря модернизации фабрики в Агараке и приведения в порядок ее рудника удалось увеличить и производство медно-молибденового концентрата. Это позволило предприятию избежать кризисов, несмотря на не самую положительную ценовую конъюнктуру. Хотя ограниченность производства (переработка около 3,5 млн тонн руды в год) делает его уязвимым к ценовым колебаниям.

Как сообщил на пресс-конференции в Арарате по этому поводу президент компании Роман Худолий, мощность Агаракского комбината планируется увеличить до переработки 5−6 млн тонн руды в год. К этому нужно серьезно подготовить и рудник. Что касается «золотого» актива, то Худолий отметил успешность внедрения технологии «Альбион». «Только на модернизацию фабрики мы направили $160 млн. И если в 2008 году мы произвели всего 136 килограммов золота, то в 2016 году мы извлекли 3 тонны 111 килограммов», — отметил президент GeoProMining. От также добавил, что благодаря новой технологии процент извлекаемости золота достиг 87%, хотя по проекту этот показатель составлял 86%. В будущем компания планирует достичь и показателя 90%. Это хороший результат, позволяющий выжимать из руды почти все.

Спикер также сообщил, что по последним разведданным, запасы Сотского рудника составляют 130 тонн золота, однако с будущего года планируется начать новые разведывательные работы. Отвечая на вопрос ИА REGNUM о перспективе аффинажа «сплава Доре» на месте с учетом того, что в ближайшее время первую продукцию выдаст другое золодобывающее предприятие Армении — компания Lydian, Худолий отметил: «В настоящее время рынок аффинажа перенасыщен. Только в России действует с десяток аффинажных производств. Для того, чтобы переработка «сплава Доре» на месте имела бы смысл, необходимо производить на месте от 30 тонн в год, что невыполнимо».

Подытоживая первое десятилетие работы GeoProMining в Армении, можно утверждать, что оно стало для компании периодом серьезной подготовки к долгосрочной работе в стране уже с прицелом на прибыль.

Ереван-Арарат